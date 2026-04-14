Tôi từ chối nhận tiền từ bạn trai ngoại quốc chưa từng gặp

Nhận quà hay tiền đều đồng nghĩa nhận nợ nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ điều gì từ anh ấy.

Tôi là tác giả bài viết "Yêu chàng bác sĩ gây mê cách nửa vòng trái đất em chưa từng gặp". Trước tiên, tôi xin cảm ơn những bình luận của tất cả độc giả đã dành cho bài viết trước của tôi với những lời khuyên rất bổ ích, nhắc nhở tôi phải cảnh giác người đàn ông đó, coi chừng người đó sắp sửa chuyển quà cho tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng từng nghi ngờ anh ấy là kẻ lừa đảo và anh ấy cũng nhận ra điều đó vì tôi không che giấu. Tôi từng nói thẳng với anh ấy: đừng gửi quà hay chuyển khoản tiền cho tôi vì tôi sẽ không nhận, nhận quà hay tiền đều đồng nghĩa nhận nợ nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ điều gì từ anh ấy. Anh ấy đã hai lần muốn chuyển khoản và tôi đều từ chối.

Sau khi anh ấy gửi cho tôi tấm ảnh để chứng minh thân phận bác sĩ cùng họ tên thật vì tôi đề nghị (thay vì dùng nick giả như trước đó), tôi đã thử gõ tên anh ấy cùng danh xưng bác sĩ trên Google thì thấy xuất hiện họ tên của anh ấy. Tôi bấm vào xem, trang cá nhân có hơn 10 nghìn theo dõi (đồng nghiệp là bác sĩ vào tương tác tương đối nhiều). Tôi đã dạo xem hơn 300 video và ảnh mà anh ấy chia sẻ, tuyệt nhiên không có tấm ảnh mà anh ấy đã gửi tôi. Công việc anh ấy làm là bác sĩ gây mê chứ không phải bác sĩ phẫu thuật và tôi còn phát hiện thêm anh ấy là một sĩ quan không quân qua những tấm ảnh và clip anh đăng lên.

Vốn dĩ anh ấy không muốn tôi biết trang cá nhân vì cuộc sống của anh ấy khá sang chảnh. Nhìn vào lối sống thực sự không phù hợp với người có cuộc sống bình dân như tôi. Ngày còn sử dụng nick ảo, anh ấy cũng nói rõ: muốn tìm một người bạn tri kỷ để trò chuyện nhưng sau đó thì chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn. Là một bác sĩ không phải muốn nghỉ là nghỉ được ngay. Bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ gây mê bên nước của anh muốn xin nghỉ phép phải nộp đơn trước 3 tháng; bác sĩ quân y còn khó hơn nữa, nhất là quân đội có những quy định riêng mà sĩ quan phải tuân theo.

Thế nên, tôi không ép anh ấy phải về Việt Nam trong vòng ba hay sáu tháng là vậy. Tôi còn đề nghị cả hai nên dừng lại, không muốn anh ấy về Việt Nam nữa vì anh ấy vốn dĩ đang thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Và cuối cùng, hôn nhân là phải có nợ có duyên. Nếu mai này cả hai không đến với nhau cũng chẳng có gì để oán trách. Vốn dĩ, anh ấy và tôi là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Yêu cứ yêu thôi, nếu hết duyên thì coi như cả hai không phải một nửa của nhau như cảm nhận ban đầu.

Lời kết, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và đã bỏ thời gian bình luận, tặng cho tôi những lời khuyên vô cùng bổ ích. Xin chúc các độc giả mục Tâm sự nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

Thu Quỳnh