Yếu tố phù hợp gia đình Việt của dòng xe Peugeot

Hãng xe Pháp có dải sản phẩm đa dạng, hướng đến nhóm người dùng gia đình tìm kiếm mẫu xe an toàn, tiện nghi, phong cách châu Âu cho dịp Tết Nguyên đán.

Xu hướng du lịch dài ngày đang là trào lưu của nhiều gia đình Việt, kéo theo nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn những mẫu xe an toàn, rộng rãi, chi phí hợp lý. Peugeot là một trong những hãng xe có dải sản phẩm đa dạng, có thể đáp ứng nhu cầu trên.

Mẫu SUV 7 chỗ châu Âu Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới. Ảnh: Thaco Auto

Đại diện hãng xe Pháp cho biết, an toàn là yếu tố hàng đầu được ưu tiên khi phát triển các dòng sản phẩm. Các dòng xe Peugeot đều có hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX, phù hợp các thiết bị ghế ngồi dành riêng cho trẻ nhỏ. Việc thiết kế các chốt trên ghế ngồi của xe giúp người dùng nhanh chóng lắp đặt ghế trẻ em, cố định vững vàng, tạo sự an tâm trong suốt quá trình di chuyển.

Ngoài ra, các dòng SUV của Peugeot tại thị trường Việt Nam sử dụng nền tảng khung gầm EMP2, các công nghệ an toàn chủ động, bị động và hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao từ NCAP. Với gia đình đông người, Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới là lựa chọn đáng cân nhắc, nổi bật với khoang cabin 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai có khả năng trượt nhằm tối ưu không gian. Hàng ghế thứ ba có thể mở rộng khoang chứa đồ lên 2.150 lít.

Các điểm nhấn cao cấp của Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới có ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh 10 loa Focal. Các công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo tốc độ. Hiện mẫu xe này được hãng áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, gói bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000 km trị giá 42 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dòng SUV châu Âu 7 chỗ.

Peugeot 3008 phiên bản nâng cấp mới trên đường trường. Ảnh: Thaco Auto

Ở phân khúc SUV 5 chỗ là Peugeot 3008 phiên bản nâng cấp mới, điểm nhấn có lưới tản nhiệt tràn viền, cụm đèn LED ban ngày kiểu "nanh sư tử", khoang lái Peugeot i-Cockpit, vô lăng kiểu D-cut nhỏ gọn, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và ghế da cao cấp. Trong đó, phiên bản Premium có tùy chọn da màu nâu nhằm tăng tính sang trọng.

Để hỗ trợ người lái, xe có camera 360 độ quan sát toàn cảnh, giảm điểm mù khi di chuyển và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Hiện mẫu xe này được hãng áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Peugeot 2008 mới trên đường phố. Ảnh: Thaco Auto

Dòng SUV mang phong cách trẻ trung hơn là Peugeot 2008 mới, nổi bật với cụm đèn LED mô phỏng móng vuốt sư tử đặc trưng của hãng xe Pháp, đi kèm lưới tản nhiệt cùng màu thân xe. Khoang lái mẫu xe này thiết kế 3D Peugeot i-Cockpit hướng đến trải nghiệm trực quan, đi kèm vô lăng D-cut nhỏ gọn, màn hình kỹ thuật số và ghế da Alcantara.

Các tiện nghi của Peugeot 2008 mới có ghế lái massage, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây. Tính năng an toàn có camera trước và sau giả lập 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh an toàn chủ động, nhắc nhở người lái tập trung và nhận diện biển báo tốc độ. Hiện xe được ưu đãi 21 triệu đồng, giá bán khởi điểm từ 838 triệu đồng.

Bộ đôi Peugeot 408 mới tại Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Với người dùng ưa thích sự khác biệt, Peugeot 408 mới là lựa chọn đáng cân nhắc. Không gian bên trong thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot New i-Cockpit, tối ưu các trải nghiệm nghe, nhìn và chạm. Xe dùng động cơ 1.6 Turbo Puretech thế hệ mới, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,8 giây.

Peugeot 408 mới có giá bán từ 999 triệu đồng, chi phí trả trước từ 200 triệu đồng. Đặc biệt tại Việt Nam, xe có phiên bản Legend Edition giới hạn 215 chiếc, sở hữu màu xám Selenium mới, ghế da nâu sang trọng, logo kỷ niệm 215 năm trên tựa đầu và bộ quà sưu tập độc quyền.

Sự kết hợp giữa thiết kế châu Âu, công nghệ an toàn cao và chi phí sở hữu hợp lý dịp cuối năm giúp Peugeot trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc của các gia đình Việt. Trong dịp Giáng sinh và năm mới, Peugeot Việt Nam tri ân người dùng với gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng, gồm phim cách nhiệt, thảm lót sàn, bệ bước chân, lót khoang hành lý và tấm chắn khoang động cơ. Các dòng xe Peugeot tại Việt Nam được bảo hành 5 năm không giới hạn số km, giúp các gia đình an tâm trong những chuyến hành trình dài.

Quang Anh