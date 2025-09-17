Yếu tố hút khách mua xe hybrid đã qua sử dụng tại Toyota Sure

Sau nhiều năm gắn bó với chiếc Hyundai i20 Active, chị Lê Hồng Hạnh (phường Định Công, Hà Nội) coi chiếc Corolla Altis HEV đời 2022 đến với mình như một cơ duyên, bởi khoảnh khắc quyết định mua xe chỉ diễn ra trong "một phút ba mươi giây", thông qua Toyota Sure - mảng kinh doanh xe đã qua sử dụng chính hãng của Toyota Việt Nam. "Tôi hài lòng với chiếc i20 Active trong thời gian gắn bó, nhưng luôn nghĩ có điều kiện là đổi ngay một chiếc Toyota bởi chất lượng xe Nhật sẽ khác biệt. Còn với chồng tôi, anh muốn mua xe hybrid bởi đây là xu hướng chung trên thị trường", chị Hồng Hạnh, chủ sở hữu chiếc Corolla Altis HEV cho biết.

Vài năm gần đây, thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Việt Nam có thêm lựa chọn từ các đơn vị chính hãng, tức các hãng trước đây chỉ bán xe mới, nay đã mở rộng sang kinh doanh xe cũ. Trong đó, Toyota là một trong những hãng tiên phong mở ra phân khúc mới trên thị trường xe cũ với Toyota Sure. Có 20 năm gắn bó lĩnh vực kinh doanh ôtô, chị Hồng Hạnh cho biết, khi lựa chọn xe đã qua sử dụng, người dùng thường phải đối mặt hàng loạt rủi ro tiềm ẩn như: xe gặp tai nạn, ngập nước, "bùa phép", tua công-tơ-mét hay có bảo dưỡng chính hãng đầy đủ hay không... "Thậm chí nhiều người mua xe cũ trong suốt quá trình sử dụng xe vẫn lo lắng điều này, tạo tâm lý không thoải mái", vị chủ xe Corolla Altis HEV 2022 chia sẻ. "Tôi hiểu toàn bộ những lo lắng trên nên đã quyết định chọn mua tại Toyota Sure. Giá xe có thể cao hơn bên ngoài một chút, nhưng bù lại là uy tín của Toyota chính hãng và sự yên tâm trong suốt quá trình sử dụng".

Theo hãng Nhật Bản, toàn bộ xe đã qua sử dụng được mua vào bởi Toyota Sure đều trải qua quy trình kiểm định 193 hạng mục kỹ thuật, vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu. Các mẫu xe tại đây được hãng minh bạch thông tin về chất lượng, lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng và tính pháp lý. Tùy từng mẫu xe, hãng sẽ áp dụng chế độ bảo hành tương ứng, tối đa lên tới 24 tháng hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Với chiếc Corolla Altis HEV của chị Hồng Hạnh, xe được bảo hành đến tháng 6/2027 và pin hybrid được hãng bảo hành trong 7 năm, tức đến tháng 6/2029, tính từ thời điểm bắt đầu lăn bánh. Đây cũng là chính sách bảo hành xe và pin hybrid cao bậc nhất trên thị trường. Hiện, hệ thống Toyota Sure có 36 đại lý, chi nhánh trên toàn quốc ở cả ba miền. Sau hơn ba tháng sở hữu xe và di chuyển khoảng 5.000 km, nữ khách hàng đánh giá cao chiếc Corolla Altis HEV bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế ngoại thất đẹp mắt và màu trắng ngọc trai ấn tượng. "Yếu tố tôi đánh giá cao là thương hiệu Toyota đặc trưng bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và dịch vụ hậu mãi thuận tiện, có thể bảo dưỡng xe ở khắp nơi tại Việt Nam", chị Hồng Hạnh cho biết.

Yếu tố hút khách mua xe hybrid đã qua sử dụng tại Toyota Sure

Tại Việt Nam, trào lưu chuộng xe gầm cao ảnh hưởng không nhỏ đến phân khúc sedan hạng C, nơi doanh số Corolla Altis bị chia sẻ cho những Corolla Cross hay Yaris Cross đang ở top đầu bảng doanh số. Thậm chí, trước khi chọn mua chiếc Corolla Altis HEV, chị Hồng Hạnh cũng phân vân với chiếc Corolla Cross phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, giữa làn sóng chuyển dịch nhu cầu lên xe gầm cao, mẫu sedan vẫn giữ chân nhóm người dùng nhờ giá trị Toyota điển hình, đặc biệt là loạt công nghệ và trải nghiệm lái. Trong phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam, Corolla Altis không tạo lợi thế cạnh tranh từ giá rẻ như các đối thủ, mà ghi điểm bởi những công nghệ hàng đầu, đặc biệt là tùy chọn phiên bản xăng lai điện hybrid – yếu tố chứng minh cho vị thế tiên phong mà Toyota đang hướng đến trong những năm qua. Với phiên bản HEV, Corolla Altis sử dụng năng lượng từ động cơ xăng và mô-tơ điện. Động cơ xăng dung tích 1.8 cho công suất 97 mã lực – sức kéo 142 Nm kết hợp mô-tơ điện công suất 71 mã lực và sức kéo 163 Nm.

Việc phân bổ công suất giữa động cơ xăng và điện trên Corolla Altis HEV diễn ra hoàn toàn tự động, linh hoạt trong các điều kiện lái xe, giúp mức tiêu hao nhiên liệu đạt con số trung bình 4,3 lít/ 100 km, thấp hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc trên thị trường. "Mỗi ngày, tôi lái xe đi làm khoảng 25-30 km trên cung đường khá tắc tại Hà Nội, xe chỉ báo mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,5 lít/ 100 km. Trong chuyến du lịch từ Hà Nội đến Quảng Bình, xe cũng chỉ cần một bình xăng là đến nơi, áng chừng khoảng 1.000 đồng chi phí xăng cho 1 km", chị Hồng Hạnh, chủ xe Corolla Altis HEV chia sẻ. Ngoài việc tiết kiệm nhiên liệu, động cơ hybrid trên Corolla Altis cũng mang đến trải nghiệm lái thú vị hơn, giảm bớt áp lực khi lái xe trong phố nhờ khả năng vận hành êm ái, ít tiếng ồn mỗi khi sử dụng nguồn năng lượng từ mô-tơ điện. Tính năng tự sạc điện cũng giúp dòng xe hybrid của Toyota không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc, được hãng coi là bước chuyển giao phù hợp tại một số thị trường, bao gồm Việt Nam.

Giá trị của Corolla Altis còn nằm ở nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture), giúp xe có trọng tâm thấp hơn, an toàn hơn, trong khi cột A nhỏ gọn cho người lái tầm quan sát thoáng đãng. Mẫu sedan cỡ C cũng được Toyota trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thế hệ thứ hai, gồm hàng loạt các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động... Ở bản HEV cao cấp nhất, người dùng sẽ có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù trên gương BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA và màn HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Toyota Corolla Altis hiện bán tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá 725-870 triệu đồng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km và bộ phận ắc-quy điện được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.