Yếu tố giúp Mazda3 trở thành 'Xe của năm 2021'

Mẫu sedan hạng C được người dùng Việt bình chọn là “Xe của năm 2021” nhờ ngoại thất hấp dẫn từ thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda.

Mazda3 là sản phẩm thế hệ thứ 7 đầu tiên của Mazda được ra mắt tại thị trường Việt Nam, cuối năm 2019. Mẫu xe này nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường, điểm mạnh là những thay đổi hoàn toàn mới về thiết kế. Đây là mẫu xe thường có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất năm tại Việt Nam.

Mazda3 thế hệ mới tại Việt Nam.

Vừa qua, Mazda3 vượt qua nhiều đối thủ để giành giải thưởng "Xe của năm 2021" ở hạng mục "Sedan phân khúc C được yêu thích nhất". Giải thưởng này được tổ chức bởi hai diễn đàn ôtô tại Việt Nam.

Đại diện hãng tại Việt Nam cho biết, thiết kế là mắt xích quan trọng tạo nên sự thành công của Mazda3. "Xe có triết lý thiết kế Kodo mới, kế thừa những giá trị tinh hoa từ mỹ thuật truyền thống Nhật Bản, quan điểm mỹ thuật Less is more - Ít mà nhiều", đại diện hãng nói. "Thiết kế thân xe Mazda3 được tinh giản còn một đường nét duy nhất, tạo cảm giác sống động. Độ bóng sáng thân xe thay đổi theo thời điểm và góc nhìn vào xe".

Mazda3 phiên bản sedan.

Để đạt những yếu tố cao về thẩm mỹ, các nhà thiết kế của Mazda đã tính toán kỹ lưỡng về góc nhìn, góc chiếu của ánh sáng lên bề mặt vật thể. Tiếp theo là sự kiểm soát khoảng trống, thân xe hạn chế các đường cắt xe nhằm tạo bề mặt liền mạch, không gián đoạn. Khi kết hợp cùng màu sơn độc đáo, xe có thể mang tới hiệu ứng thị giác bắt mắt hơn.

Cụm đèn chiếu sáng LED trên Mazda3 được thiết kế dạng 3D với các chùm sáng tròn, được phân loại có chủ ý nhằm tạo điểm nhấn. Phần đầu xe vuốt dài, kết hợp lưới tản nhiệt hoạ tiết đinh tán 3D.

"Khi bước vào showroom, Mazda3 là mẫu xe hút mắt đầu tiên bởi bề mặt bóng bẩy, đường nét liền mạch tạo sự hấp dẫn và khác biệt", một người dùng sở hữu Mazda3 tại Hà Nội nói. "Chưa nói đến nội thất, trang bị hay vận hành, ở khía cạnh ngoại thất, Mazda3 là mẫu xe dễ dàng ghi điểm cao nhất".

Nội thất Mazda3 thế hệ mới.

Giải thưởng "Thiết kế xe của năm 2020" do tổ chức "Xe hơi thế giới" bình chọn là thành quả ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ thiết kế tại Mazda, loại bỏ định kiến thiết kế trùng lặp, chinh phục con đường tạo nên bản sắc chỉ có ở hãng Nhật. "Mazda không đơn thuần là một hãng xe hơi, đây là nơi kiến tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, mang đến trải nghiệm ấn tượng qua thiết kế", đại diện hãng tại Việt Nam nói.

Tuấn Vũ

Ảnh: Thaco.