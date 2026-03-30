Yếu tố giúp Cần Giờ tạo 'tọa độ giữ chân' cho du lịch TP HCM

Loạt công trình hạ tầng trọng điểm, tổ hợp du lịch quy mô lớn, các sự kiện thể thao tại Cần Giờ được kỳ vọng giải bài toán kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến TP HCM.

TP HCM nhiều năm là cửa ngõ du lịch lớn của cả nước. Theo số liệu ngành du lịch, năm 2025 thành phố đón khoảng hơn 53,5 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt. Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm, trở thành điểm trung chuyển lớn của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhiều du khách chỉ lưu lại 1-2 ngày trước khi di chuyển đến các địa phương ven biển lân cận.

Gia đình chị Thu Hà (Hà Nội) cho biết từng đưa hai con vào TP HCM dịp Tết nhưng sau hai ngày tham quan trung tâm, bảo tàng và khu mua sắm, cả nhà quyết định tiếp tục hành trình đến một điểm biển lân cận để nghỉ dưỡng. Chị cho biết gia đình muốn kết hợp trải nghiệm đô thị với không gian gần thiên nhiên, thuận tiện cho trẻ nhỏ vui chơi.

Không chỉ khách gia đình, nhóm du khách trẻ và khách quốc tế cũng có xu hướng tương tự. Sau khi trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, nhiều người tiếp tục di chuyển đến các tỉnh miền Tây, Vũng Tàu, Phan Thiết...

Theo giới chuyên gia, việc thiếu các tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn gần trung tâm, cùng áp lực giao thông và môi trường đô thị khiến nhiều du khách ưu tiên trải nghiệm ngoài thành phố. Điều này khiến TP HCM thường đóng vai trò điểm trung chuyển, thay vì là nơi lưu trú dài ngày.

Trong bối cảnh đó, Cần Giờ được xem là hướng mở để bổ sung sản phẩm du lịch. Nằm cách trung tâm khoảng 50 km, địa phương này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn và cảnh quan biển đặc trưng. Những năm gần đây, khu vực được quy hoạch đầu tư hạ tầng nhằm tăng khả năng kết nối với nội đô và các tỉnh lân cận.

Hai bên đường Rừng Sác là những mảng rừng ngập mặn trải dài. Ảnh: Thanh Tùng

Siêu hạ tầng giảm thời gian di chuyển

Nhờ loạt công trình tỷ USD, thời gian từ nội đô TP HCM đến Cần Giờ được giảm đáng kể, biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực phía Nam.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ với thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 13 phút. Dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh được kỳ vọng tăng khả năng kết nối bằng đường bộ, giúp việc tiếp cận thuận tiện hơn so với hiện nay.

Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra trục liên kết du lịch mới, kết nối các đô thị ven biển trong khu vực. Xa hơn, sân bay quốc tế Long Thành khi hoàn thành sẽ đóng vai trò cửa ngõ đón khách trong nước và quốc tế cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Các chuyên gia nhận định, giá trị của hạ tầng không chỉ nằm ở việc rút ngắn khoảng cách. Khi các tuyến giao thông hoàn thiện, Cần Giờ có thể chuyển từ điểm tham quan ngắn ngày thành nơi lưu trú dài hơn, từ đó tạo dòng khách ổn định cho du lịch địa phương. Đồng thời, khu vực này cũng có thể trở thành điểm trung chuyển, kết nối ngược về trung tâm TP HCM hoặc sang các địa phương ven biển lân cận.

Hạ tầng kết nối của Cần Giờ, tâm điểm là dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Tổ hợp du lịch - thể thao hút dòng khách quốc tế

Song song với hạ tầng, việc hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng được xem là yếu tố quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú. Tại Cần Giờ, một số dự án quy mô lớn được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại, nhằm tạo trải nghiệm trọn vẹn trong cùng một điểm đến.

Trong đó, Vinhomes Green Paradise được giới thiệu phát triển tổ hợp đa trải nghiệm gồm khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng biển, thương mại và không gian sinh thái. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án tích hợp công viên giải trí quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng ven biển, nhà hát 7ha, bộ đôi sân golf, các khu phố thương mại... và tiện ích phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau từ người trẻ đến gia đình, người lớn tuổi.

VinWonders Cần Giờ với khoảng 200 trò chơi. Ảnh: Vinhomes

Tại đây, khu VinWonders Cần Giờ dự kiến có diện tích khoảng 122 ha với gần 200 trò chơi - thuộc nhóm quần thể giải trí có số lượng trò chơi nhiều bậc nhất, núi tuyết cao 68m, phát triển theo mô hình quần thể giải trí đa công viên và chủ đề. Mô hình này được đánh giá có khả năng thu hút khách quanh năm, đặc biệt là nhóm gia đình và khách du lịch. Bên cạnh đó, khu Lagoon hơn 800 ha được định hướng tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng ven biển trong lòng đô thị, phục vụ nhu cầu lưu trú dài hơn. Dự án cũng tích hợp nhà hát, khu hội nghị và quảng trường sự kiện ngoài trời, hướng tới phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp, sự kiện, triển lãm) loại hình có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Từ đầu năm nay, tức chưa đến một năm kể từ khi khởi công khu đô thị, Vinhomes Green Paradise đã bắt đầu hình thành làn sóng du lịch xanh đến với Cần Giờ.

Trong ba tuần xuyên Tết lễ hội hoa xuân thu hút hơn 50.000 lượt du khách. Anh Nguyễn Minh Hoàng (phường Phước Long) cho biết gia đình anh dành trọn cuối tuần tham gia hoạt động ngoài trời. "Không gian rộng, nhiều tiện ích, trẻ nhỏ có thể vui chơi thoải mái. Nếu có thêm dịch vụ lưu trú, gia đình tôi sẵn sàng ở lại lâu hơn", anh nói.

Tuyết Mai (phường Phú Lâm) có hai tuần liên tiếp đến với hội xuân vì những trải nghiệm thú vị, độc đáo, kết hợp hành trình vui chơi với tìm hiểu siêu đô thị đang thành hình.

Phối cảnh khách sạn tại siêu đô thị. Ảnh: Vinhomes

Sắp tới, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ diễn ra vào ngày 1/5, dự kiến hút 5.000 VĐV, trở thành một trong những ví dụ chứng minh về sức hút cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, trải nghiệm cho runner, du khách.

Ông Mai Bá Hùng - Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đánh giá quy mô 5.000 VĐV là phù hợp với điều kiện thực tế. Ông tin giải chạy ngày 1/5 tới sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt khi VĐV được tận hưởng hệ sinh thái rừng ngập mặn lẫn đại dương mà không khu vực nào ở TP HCM có được. Năng lực tổ chức của VnExpress Marathon cộng hưởng với hạ tầng chuẩn quốc tế của dự án siêu đô thị 2.870 ha có thể đủ sức đáp ứng 20.000, thậm chí 50.000 runner.

Sự phù hợp còn nằm ở thực tế hạ tầng. Các công trình đang đầu tư, khi đi vào vận hành mang lại sự thuận tiện trong di chuyển; còn siêu đô thị Vinhomes Green Paradise với những tiện nghi lưu trú như tổ hợp khách sạn 7.000 phòng, nhà hát, sân golf... có thể đáp ứng nhu cầu runner quốc tế khi đến địa phương.

"Cần Giờ như ‘viên ngọc’ đang được mài giũa để trở thành điểm đến thể thao quy mô khu vực", ông nói.

Ở tầm nhìn xa hơn, khi dự án hạ tầng và tổ hợp du lịch được triển khai đồng bộ, siêu đô thị ESG++ được kỳ vọng đáp ứng đủ mô hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, giải trí, MICE, y tế và sinh thái. Lúc này, Cần Giờ có thể chuyển mình từ điểm đến sinh thái thành trung tâm du lịch mới của TP HCM lẫn khu vực, đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Thái Anh