Yếu tố giúp bất động sản ven sông tạo sức hút với Việt kiều

Không gian sống, khả năng khai thác cho thuê giúp bất động sản ven sông được Việt kiều lựa chọn khi đưa kiều hối về đầu tư tại Việt Nam.

Thay vì chỉ gửi tiền hỗ trợ gia đình hoặc đầu tư ngắn hạn, nhiều Việt kiều bắt đầu cân nhắc sở hữu bất động sản gắn với kế hoạch sinh sống và hồi hương trong tương lai. Ông Minh Hùng, kỹ sư công nghệ đang làm việc tại Australia, cho biết quyết định mua nhà tại Việt Nam không xuất phát từ kỳ vọng lướt sóng. "Tôi muốn có một nơi có thể ở lâu dài. Khi chưa về hẳn, căn nhà vẫn có thể cho thuê hoặc để trống mà không phải lo nhiều về quản lý", ông nói.

Với nhóm Việt kiều như ông Hùng, bất động sản trở thành kênh sử dụng kiều hối mang tính chủ động, gắn với nhu cầu cá nhân hơn là mục tiêu đầu tư thuần túy.

Đà Nẵng được xem là thành phố biển đáng sống. Ảnh: Shutterstock

Một trong những lý do khiến bất động sản ven sông được Việt kiều quan tâm là chất lượng không gian sống. So với các khu vực nội đô đông đúc, không gian ven sông mang lại cảm giác thoáng đãng, yên tĩnh, phù hợp với nhóm khách hàng đã quen với nhịp sống tại các quốc gia phát triển.

Theo các chuyên gia, Việt kiều thường ưu tiên môi trường sống hơn quy mô căn hộ. Diện tích không cần quá lớn, nhưng cần đảm bảo sự tiện nghi, an ninh và khả năng sử dụng lâu dài. Những yếu tố này khiến các dự án ven sông, với lợi thế về cảnh quan và không gian công cộng, trở thành lựa chọn phù hợp.

Chị Lan Thy, hiện sinh sống tại Canada, cho biết lý do chọn căn hộ ven sông tại Đà Nẵng xuất phát từ sự cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên. "Thành phố Đà Nẵng không quá đông, có sông, có biển. Khi về Việt Nam, tôi muốn một nơi không quá ồn ào", chị chia sẻ.

The Legend Danang tọa lạc tại vị trí gần cầu Rồng Đà Nẵng. Ảnh: ROX

Bên cạnh yếu tố ở, khả năng khai thác cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư của Việt kiều. Do chưa sinh sống thường xuyên tại Việt Nam, họ ưu tiên những tài sản có thể cho thuê ổn định hoặc dễ quản lý khi để trống.

Bất động sản ven sông, đặc biệt tại các khu vực trung tâm đô thị, thường có lợi thế về nhu cầu lưu trú nhờ cảnh quan và khả năng kết nối. Điều này giúp tài sản duy trì khả năng khai thác trong thời gian dài, giảm áp lực phải tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa giá trị sử dụng và khả năng khai thác bền vững đã tạo nên sức hút riêng cho phân khúc bất động sản ven sông đối với nhóm nhà đầu tư Việt kiều.

The Legend Danang phù hợp nhu cầu vừa ở, vừa đầu tư, vừa quản lý từ xa của Việt kiều. Ảnh: ROX

Yếu tố khác được nhiều Việt kiều cân nhắc là khả năng quản lý tài sản khi không có mặt tại Việt Nam. Các dự án căn hộ ven sông tại khu vực lõi đô thị thường đi kèm mô hình vận hành chuyên nghiệp, giúp chủ sở hữu yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Việc có đơn vị quản lý đảm nhận các khâu vận hành, bảo trì và cho thuê giúp giảm rủi ro và chi phí phát sinh.

Tại Đà Nẵng, một số dự án ven sông Hàn được Việt kiều tìm hiểu nhờ vị trí trung tâm và định hướng phát triển gắn với tiêu chuẩn quản lý rõ ràng, trong đó có The Legend Danang. Dự án này đặt yếu tố vận hành làm trọng tâm ngay từ giai đoạn đầu, với sự tham gia của các đối tác quốc tế như Accor - Ennismore đảm nhiệm vận hành tháp khách sạn 5 sao Hyde Hotels, trong khi CBRE đóng vai trò tư vấn vận hành cho tháp căn hộ cao cấp.

Theo các chuyên gia, việc tích hợp sớm các chuẩn mực vận hành quốc tế, công nghệ quản lý và quy trình kiểm soát chất lượng giúp tài sản duy trì khả năng vận hành ổn định theo thời gian. Đây cũng là yếu tố phù hợp với nhóm Việt kiều, những người ưu tiên khả năng quản lý từ xa và tính bền vững của tài sản hơn là kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Song Anh