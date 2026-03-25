Mizuki Park quy mô 26 ha đã đón khoảng 4.000 cư dân,

hàng loạt thương hiệu kinh doanh, hình thành nhịp sống sôi động

giữa không gian xanh tại khu Nam TP HCM.

Mizuki Park quy mô 26 ha đã đón khoảng 4.000 cư dân,

hàng loạt thương hiệu kinh doanh, hình thành nhịp sống sôi động

giữa không gian xanh tại khu Nam TP HCM.

Ra mắt từ năm 2018, Mizuki Park nằm trên trục Nguyễn Văn Linh, tuyến đường huyết mạch của khu Nam TP HCM, do Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản phát triển. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, gồm các phân khu nhà ở, hệ thống công viên, kênh đào, trường học và khu thương mại dịch vụ. Sau 8 năm triển khai, Mizuki Park đã trở thành khu đô thị đáng sống tại khu Nam, phục vụ nhu cầu an cư cho hơn 4.000 cư dân.

Phối cảnh phân khu Trellia Cove tại Mizuki Park

Buổi sáng tại Mizuki Park bắt đầu từ khá sớm. Khi mặt trời còn chưa lên, các công viên, tuyến đường đạp xe, chạy bộ, khu thể thao nội khu đã đón hàng trăm cư dân đổ về. Thức dậy sớm mỗi sáng cũng là thói quen của bà Phương Linh, 59 tuổi, kể từ khi dọn về khu đô thị cách đây ba năm. 5h30, bà tập hợp cùng nhóm bạn cao tuổi, chuẩn bị tập aerobic, dân vũ trong công viên trung tâm. Buổi tập kéo dài một tiếng rưỡi, kết thúc lúc 7h, giúp bà Linh cảm thấy thư thái, nhiều năng lượng hơn. Sau buổi tập là giờ uống trà, cà phê cùng những người trong nhóm. Bà nói, đây là điều bà chỉ cảm nhận được từ khi về sinh sống tại Mizuki Park. “Hàng xóm thân thiện, không gian xanh rộng lớn là điều tôi thích nhất. Từ ngày về đây, tôi có thêm rất nhiều bạn bè”, bà Linh nói và khẳng định chọn Mizuki Park làm nơi gắn bó lâu dài. Gia đình anh Minh Hoàng (35 tuổi) chuyển về Mizuki Park từ năm 2021, khi con trai đầu lòng vừa tròn một tuổi. Trước đó, hai vợ chồng sống trong một căn hộ ở khu trung tâm, nhưng quyết định tìm một không gian rộng hơn khi có con nhỏ. Điều anh Hoàng yêu thích nhất ở đây là mảng xanh, công viên. Thời điểm mới dọn về, mỗi buổi chiều anh cùng vợ đẩy xe nôi, cùng con dạo mát bên những tuyến đường ven kênh, tránh được khói bụi thành phố. Hiện tại, khi số lượng cư dân tăng lên, đô thị cũng mở thêm nhà trẻ, lớp mầm non, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điều này giúp con trai được học ngay gần nhà, không tốn thời gian đưa đón. Ngoài giờ học, con trai cùng bạn bè vui đùa tại sân chơi ngay trong khu đô thị. Trong khi đó, anh Hoàng gia nhập hội chạy bộ cùng những người hàng xóm quen mặt, cùng tổ chức các buổi BBQ chung mỗi tháng.

Người dân tập thể dục, dạo bộ tại khuôn viên dự án

“Sau nhiều lần chuyển nhà, tôi thấy Mizuki Park là nơi đáng để chọn an cư lâu dài. Vị trí cũng không quá xa nơi làm việc. Quan trọng là có đủ không gian để phát triển cho con cái”, cư dân này khẳng định. Theo chủ đầu tư Nam Long, con số 4.000 cư dân đã dọn về sinh sống cho thấy sức sống thật của đô thị. Với cộng đồng cư dân có quy mô vừa phải, mỗi hộ gia đình đều đảm bảo có không gian để tận hưởng mảng xanh, mặt nước và các tiện ích nội khu, không gặp phải hiện tượng quá tải Để duy trì cộng đồng có sự gắn kết, chủ đầu tư thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng. Mỗi năm, đô thị tổ chức trung bình 7-10 sự kiện từ lễ hội Tết, Trung thu, Giáng sinh đến các hoạt động thể thao, văn hóa làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cư dân. “Các sự kiện đóng vai trò cầu nối để cư dân giao lưu, hình thành sự gắn bó tình làng nghĩa xóm. Nhờ vậy, cư dân cảm thấy muốn ở lại lâu dài”, vị đại diện cho biết. Năm 2023, Mizuki Park được vinh danh trong Top 10 đô thị đáng sống tại Việt Nam. Giải thưởng do Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức.

Các hoạt động kết nối cộng đồng tại dự án

Cùng với sự gia tăng của số lượng cư dân, Nam Long liên tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích với quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, siêu thị, khu ẩm thực F&B... Mizuki Park hướng đến mô hình đô thị tích hợp, nơi mọi nhu cầu sống - vui chơi - làm việc - nghỉ ngơi - mua sắm được đáp ứng trong cùng không gian. Hàng trăm cửa hàng tại khối đế, các dãy shophouse hiện đã hoạt động kinh doanh. Tại đây, cư dân có thể mua sắm sản phẩm thiết yếu, thực phẩm tại Co.op Food, WinMart, cửa hàng tiện lợi GS25, 7Eleven. Các hiệu thuốc lớn, cửa hàng cà phê, làm đẹp, nội thất, giáo dục bố trí dọc các tuyến phố chính nội khu. Trong bán kính 5-7 phút đi bộ, cư dân gần như có thể được đáp ứng mọi nhu cầu thường ngày. Chị Thu Hà (33 tuổi), cư dân sống tại Mizuki Park từ năm 2023, cho biết việc không phải rời đô thị để tiếp cận tiện ích là điểm cộng lớn của dự án. Sau một ngày làm việc, gia đình chị có thể ăn tại các nhà hàng nội khu hoặc mua thực phẩm tươi sống. Cuối tuần, chị hẹn bạn bè cà phê gần nhà. “Những dịch vụ thiết yếu đều có sẵn nên khá thuận tiện,” chị Hà nói. Chủ đầu tư Nam Long cho biết quy mô dân số và nhịp sống hiện tại thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, mua sắm trải nghiệm dịch vụ một cách tự nhiên, từ đó thu hút thêm nhiều thương hiệu về mở cửa hàng. Ở chiều ngược lại, việc ngày càng có nhiều tiện ích giúp duy trì sự gắn bó của cư dân. Nhiều báo cáo quốc tế cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo báo cáo Building Healthy Places Toolkit của Urban Land Institute, những khu đô thị tích hợp không gian xanh, tiện ích bán lẻ và mạng lưới đi bộ có thể thúc đẩy cư dân sử dụng không gian chung nhiều hơn, qua đó tăng mức độ gắn kết với nơi ở. Còn nghiên cứu của JLL năm 2024 cho thấy các khu đô thị đa chức năng kết hợp nhà ở, thương mại và giải trí, ngày càng thu hút người mua nhờ sự thuận tiện trong sinh hoạt và khả năng duy trì sức hút thị trường ổn định.

Hệ sinh thái tiện ích tại Mizuki Park

Trong bối cảnh khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân ổn định, Nam Long tiếp tục phát triển Trellia Cove – phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park có quy mô 8.000 m2. Phân khu gồm ba tòa tháp căn hộ cao 20 tầng cùng 24 căn nhà phố thấp tầng. Tổng nguồn cung khoảng 800 sản phẩm. Về mặt quy hoạch, phân khu được thiết kế theo mô hình compound với hệ thống an ninh nhiều lớp và lối tiếp cận riêng, tạo không gian sống riêng tư trong khi vẫn kết nối trực tiếp với toàn bộ tiện ích hiện hữu của khu đô thị. Ngoài các tiện ích chung của Mizuki Park, Trellia Cove còn được bố trí hệ tiện ích nội khu riêng như hồ bơi, khu thể thao, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng và công viên ven kênh. Mô hình “hai lớp tiện ích”, vừa sử dụng chung của đô thị vừa có không gian riêng cho cư dân, được xem là một trong những điểm khác biệt của phân khu này. Trellia Cove còn đắt giá khi nằm tại vị trí có hai mặt giáp mặt nước – một bên là kênh đào cảnh quan của Mizuki Park, bên còn lại là rạch tự nhiên. Yếu tố này giúp điều hòa khí hậu, tạo tầm nhìn cảnh quan, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Phối cảnh không gian sống tại phân khu Trellia Cove

Theo đại diện Nam Long, việc phát triển Trellia Cove ở những giai đoạn cuối của khu đô thị là chiến lược nhằm hoàn thiện cấu trúc không gian sống và bổ sung nguồn cung nhà ở khi cộng đồng cư dân tại Mizuki Park đã hình thành ổn định. “Sau nhiều năm phát triển, Mizuki Park không chỉ là một dự án nhà ở mà đã trở thành cộng đồng cư dân thực sự. Trellia Cove được định hướng như mảnh ghép hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể tận hưởng ngay hệ sinh thái đô thị đã vận hành”, đại diện chủ đầu tư cho biết. Với cộng đồng khoảng 4.000 cư dân hiện hữu cùng hệ thống tiện ích đang vận hành được xem là nền tảng để Trellia Cove tiếp tục mở rộng cấu trúc đô thị. Khi hoàn thành, phân khu này được kỳ vọng tiếp tục đáp ứng nhu cầu ở thực, đồng thời là tài sản giữ giá trị trong bối cảnh quỹ đất đô thị tại TP HCM ngày càng hạn chế.

Nội dung: Hoài Phương - Kỹ thuật: Bá Sơn