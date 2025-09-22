Yêu thương không cần vội, miễn là đúng người

Mình trân trọng sự tử tế, chân thành, tin vào cách hai người trưởng thành có thể bên nhau mà không cần phải cố gắng trở thành ai khác.

Mình 38 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Là một người sống nội tâm, tình cảm nhưng cũng rất độc lập, mình luôn xem trọng gia đình và những giá trị bền vững trong cuộc sống, những điều không phai mờ theo thời gian. Trước đây, mình dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc, chưa từng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào. Giờ đây, khi mọi thứ đã dần ổn định, mình nhận ra đã sẵn sàng mở lòng để yêu thương và được yêu thương một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Mình đang làm việc ổn định tại một công ty Hàn Quốc, công việc không quá áp lực nên mình có thời gian dành cho gia đình và bản thân. Những lúc rảnh rỗi, mình thích sự bình yên, những quán cà phê yên tĩnh, những buổi dạo chơi nhẹ nhàng, những cuộc trò chuyện chân thành hơn là những nơi ồn ào, vội vã. Mình trân trọng sự tử tế, chân thành, tin vào cách hai người trưởng thành có thể bên nhau mà không cần phải cố gắng trở thành ai khác, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ thấu hiểu và trách nhiệm.

Mình hy vọng sẽ gặp một người đàn ông nghiêm túc trong suy nghĩ, có trách nhiệm trong hành động, đủ sâu sắc để hiểu rằng một mối quan hệ bền vững không được xây dựng chỉ bằng cảm xúc mà còn bằng sự tôn trọng, kiên nhẫn và niềm tin. Mình tin rằng, khi trái tim đủ chân thành thì không có sự bắt đầu nào là quá muộn. Nếu bạn cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, nơi cả hai có thể cùng nhau bước đi qua những năm tháng phía trước bằng sự đồng hành, chứ không chỉ là đi cùng chiều, thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhỏ, để bắt đầu điều gì đó ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những dòng này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ