Tôi hối hận vì làm người thứ ba và dùng thủ đoạn hèn hạ hại người

Tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi, căm hận và một đứa con cần bố nhưng lại không có bố bên cạnh.

Tôi 36 tuổi, sống cùng bé trai 3 tuổi, bé bị tự kỷ và đến giờ vẫn chưa gọi được một tiếng "mẹ". Mọi chuyện bắt đầu từ hơn mười năm trước. Hồi đó tôi làm sale cho công ty công nghệ, còn anh là khách hàng lớn. Ban đầu, tôi chỉ coi anh là khách quan trọng để chạy KPI, nhưng rồi qua những cuộc nhậu, những tin nhắn lúc nửa đêm, những chuyến đi công tác nước ngoài, cộng thêm những lời than phiền của anh về cuộc hôn nhân không hạnh phúc... tôi dần có tình cảm lúc nào không hay.

Tôi lao vào anh như con thiêu thân, một cô gái mới vào đời, còn anh là người đàn ông đã có vợ và hai con. Ở bên anh, tôi được chu cấp, được đi du lịch, được nâng đỡ trong công việc. Tôi trở thành người có thành tích cao, có cuộc sống sang chảnh, được tung hô trên mạng xã hội. Nhưng thực chất, tôi chỉ là kẻ trong bóng tối, một mối quan hệ mà ai trong giới công nghệ cũng ngầm hiểu.

Sau nhiều lần chia tay rồi quay lại, đến lúc anh nghỉ việc và vô tình về làm cùng công ty với tôi, anh trở thành sếp của tôi. Lúc đó tôi đã hơn 30, vừa chia tay người yêu, còn anh cũng hết tình cảm với vợ. Chúng tôi lại lao vào nhau lần nữa. Và rồi tôi mang thai. Tôi không hề chủ động chuyện này, tôi còn tính ngày rất kỹ, nhưng đúng là con cái là lộc trời cho. Thai kỳ của tôi đầy stress, vừa lo đứa trẻ sinh ra không có bố, vừa sợ mình không đáp ứng được anh để rồi anh đi với người khác. Con tôi chào đời và được chẩn đoán tự kỷ. Đó là nỗi đau mà đến giờ tôi vẫn không thể nguôi. Anh ban đầu né tránh, sau đó cũng thỉnh thoảng đến thăm con, nói không thể ly hôn lúc này, tỏ ra ân hận.

Nhưng từ ngày có người mới, mọi thứ càng tệ đi. Người mới của anh lại là cô em từng rất thân với tôi. Cô ta có lẽ không biết mối quan hệ của tôi và anh vì ở công ty chúng tôi giấu kín, coi nhau như người xa lạ. Cô ta trẻ hơn tôi nhiều tuổi, năng động, giỏi ngoại ngữ và năng lực cũng không tệ. Có lẽ tôi ghen tị với những gì cô ấy đang có - tuổi trẻ, nhan sắc và cả tình yêu mà tôi đã mất. Nghĩ đến đó, tôi vừa cay đắng vừa tủi thân.

Giờ anh gánh trên vai một người vợ ly thân, tôi và con tôi, thêm cả cô người yêu mới. Còn tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi, căm hận và một đứa con cần bố nhưng lại không có bố bên cạnh. Đêm nào tôi cũng ôm con khóc, chờ một cuộc gọi, một lần anh ghé qua nhưng càng chờ càng tuyệt vọng. Tôi nhận ra những thứ hàng hiệu, những chuyến công tác, căn hộ sang trọng... không thể mang lại hạnh phúc.

36 tuổi, tôi thấy mình già đi rất nhiều. Con tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao, nếu bé không thể giao tiếp xã hội, tôi sẽ phải sống thế nào đây? Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ đây là nghiệp quả, là báo ứng vì tôi từng chen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác và đã dùng những thủ đoạn hèn hạ của đàn bà để hại người khác. Tôi không phủ nhận mình là trung tâm tin tức ở công ty. Tôi cũng rất tinh ý trong mỗi drama vì vốn làm ở đây rất lâu. Nhiều lúc không thể kiềm được tính cách của mình mà đi bàn tán về đời tư của người khác. Ở trên review công ty, người ta chửi tôi rất ghê gớm. Tôi đã đọc và không thể ngờ tại sao mình trong mắt mọi người lại tệ hại đến thế. Tôi từng rất suy sụp mỗi khi đọc những dòng họ viết về mình. Tôi thật sự căm hận anh nhưng con tôi cũng cần bố. Tôi thật sự bế tắc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoài Thu