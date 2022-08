Yêu là chia sẻ cùng nhau em nhỉ

Anh 37 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai đúng nghĩa, sinh ra trong gia đình cơ bản ở miền Trung quê hương bác Hồ, hiện ở quận 10, TP HCM.

Trước đây, anh làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng do dịch bệnh nên chuyển sang làm tự do. Anh cao 1,65 m, nặng 85 kg nhưng không mập lắm do lao động chân tay nhiều (cười).

Anh ghét nhậu nhẹt, không bài bạc, không nghiện thuốc lá, chỉ hút vài điếu khi công việc căng thẳng. Sở thích đi du lịch, chụp hình, đọc sách, làm vườn. Lối sống của anh tương đối giản dị, chỉ một chiếc xe máy cà tàng, tối về ăn uống, đọc sách, nghỉ ngơi.

Quan điểm của anh trong tình yêu đó là sự chân thành, thẳng thắn và chung thủy. Anh không có chuyện bắt cá hai hay ba tay, yêu hay không yêu phải rõ ràng, không mập mờ.

Mong tìm được bạn gái tuổi khoảng 25 đến 35, sống ở TP HCM hoặc vùng lân cận để dễ đi lại tìm hiểu, độc thân, gia đình cơ bản đừng quá phức tạp, có cuộc sống lành mạnh để cùng phấn đấu xây dựng hạnh phúc gia đình. Có một điều đặc biệt là đừng so sánh anh với người khác, yêu là phải chia sẻ cùng nhau.

Ngày trước anh học văn không tốt nên chỉ viết được có vậy thôi. Nếu có gì sai sót, mong ai đọc được hãy bỏ qua cho. Nếu em có nhã ý làm quen, hãy gửi mail và cho anh số điện thoại để dễ dàng trao đổi hơn nhé, vì mail của anh hay bị lỗi.

Chúc các độc giả sớm tìm được nửa kia của mình.

