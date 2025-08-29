Tôi sợ không kiềm lòng được thổ lộ tình cảm với người đàn ông có vợ

Tôi không mong anh rời bỏ gia đình, càng không muốn trở thành người thứ ba.

Tôi 29 tuổi, làm việc tại một công ty thiết kế nội thất. Anh là khách hàng của tôi, hơn tôi bảy tuổi, đã có vợ và một con gái nhỏ. Chúng tôi quen nhau khi tôi phụ trách dự án cải tạo nhà cho gia đình anh.

Ban đầu, tôi chỉ coi anh như những khách hàng khác: trao đổi công việc, gửi bản vẽ, cập nhật tiến độ. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng bị cuốn hút bởi sự tinh tế và cách anh lắng nghe. Anh luôn nhớ tôi thích cà phê sữa ít đường, hay dặn tôi ăn trưa đúng giờ khi làm việc nhiều. Những điều nhỏ nhặt ấy, lâu rồi tôi mới nhận được từ một người đàn ông.

Tôi biết ranh giới của mình ở đâu. Mỗi khi thấy anh đón vợ con đến xem công trình, tôi chỉ cười chào, rồi tìm cách bận rộn để khỏi phải đối diện lâu. Nhưng tối về, hình ảnh ấy lại khiến lòng tôi nặng trĩu.

Dự án kết thúc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng trao đổi về công việc. Anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cũng không hề gợi mở điều gì. Có lẽ tôi chỉ đơn phương, tự mình nuôi dưỡng cảm xúc. Tôi không mong anh rời bỏ gia đình, càng không muốn trở thành người thứ ba. Chỉ là, mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy trái tim mình rung lên. Tôi không nỡ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, nhưng nếu cứ giữ khoảng cách thế này, tôi sợ một ngày nào đó không kiềm lòng được mà nói ra tình cảm của mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Tâm Anh