Yêu cầu xem lại kết luận vụ bé lớp 1 bị bầm tím chân, tay

Đà NẵngChủ tịch quận Sơn Trà yêu cầu xem lại kết luận "bị bạn đánh" của công an phường vụ nam sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh bầm tím chân, tay sau buổi học.

"Vụ việc cần được làm cẩn thận", ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, nói sáng 8/10, cho biết đã giao công an quận rà soát lại việc thẩm tra, xác minh và kết luận của công an phường Thọ Quang. Việc gia đình nam sinh đưa con đến bệnh viện khám, có chẩn đoán của bác sĩ, sẽ là một trong những cơ sở để làm rõ sự việc.

Ông Trà đã chỉ đạo chuyển trường, hỗ trợ tâm lý cho hai học sinh và gia đình.

Vết bầm tím ở chân của nam sinh được cho là của bạn kèm đọc bài đánh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Cũng trong hôm qua, gia đình có nam sinh bị đánh đã mang cháu đến khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các bác sĩ chẩn đoán vết bầm ngoài da nặng, không ảnh hưởng đến xương. Một bên chân bị vết bầm nhiều cháu đi lại vẫn phải lết từng bước.

Người mẹ đã làm hai đơn kiến nghị điều tra làm rõ sự việc và giám định pháp y cho con mình. Công an phường sau đó làm giấy giới thiệu, hôm nay gia đình sẽ đưa cháu đi giám định. "Tôi cũng muốn chuyển trường cho con", chị nói thêm.

Theo nhà trường, vì nam sinh học kém nên sau bữa cơm bán trú hôm 5/10, cô giáo chủ nhiệm giao một bạn học kèm em này ở tầng 1, trong khi các bạn khác lên ngủ ở dãy phòng tầng 2. Cô giáo cho bạn đánh nhẹ vào tay nếu bạn kia đọc chậm, đồng thời vắng mặt một tiếng trong khoảng thời gian này.

Học sinh tiếp tục học 3 tiết buổi chiều. Đến tối, bố mẹ nam sinh có con được cho là học kém phát hiện con trai bị bầm tím ở chân, tay nên đã nhắn tin cho cô chủ nhiệm và nhận được trả lời sáng hôm sau cô giải quyết. Phụ huynh bức xúc nên đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Công an phường Thọ Quang sau đó xuống xác minh vụ việc, hỏi chuyện hai nam sinh, có sự chứng kiến của phụ huynh. Nhà trường thông tin, công an kết luận nam sinh bị bầm tím chân và tay là do bạn kèm đọc bài đánh. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định "tin vào kết luận" này của công an.

Tuy nhiên, phụ huynh hai nam sinh hoài nghi về kết luận.

"Ban đầu cháu nói bạn đánh, nhưng sau đó nói cô chủ nhiệm có đánh và đánh nhiều hơn bạn. Bạn đánh khẽ vào tay, còn cô đánh mạnh vào chân", mẹ nam sinh bị đánh nói. Chị cho rằng kết luận cháu bị bạn đánh khiến chị có cảm giác "oan ức cho hai đứa trẻ".

Mẹ của nam sinh còn lại cho biết, khi gặng hỏi thì con nói được cô giao kèm bài và có dùng que chỉ bảng của cô đánh vào tay bạn, không đánh vào chân. Con chị mô tả lại việc đánh bạn bằng cách lật ngửa bàn tay mẹ, dùng thước gõ nhẹ.

Nguyễn Đông