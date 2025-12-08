Yêu cầu đối với người làm truyền thông dưới tác động của công nghệ

Người làm truyền thông cần thích ứng công nghệ và phát triển bản lĩnh nghề nghiệp gồm tư duy chiến lược, phản biện và sáng tạo để đáp ứng thay đổi từ AI.

Thị trường lao động đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ trước làn sóng công nghệ, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI). Ngành truyền thông đa phương tiện không nằm ngoài xu hướng này khi cơ hội mới song hành cùng thách thức, đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho lực lượng làm nghề. Các chương trình đào tạo nhân lực truyền thông cũng phải thích ứng để bắt kịp bối cảnh mới.

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận và tạo ra nội dung. Trước đây, truyền thông chủ yếu mang tính một chiều qua báo in, radio hay truyền hình. Sau đó, sự ra đời của Internet đã mở ra kỷ nguyên truyền thông tương tác. Các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram hay Threads "biến" người xem từ khán giả thụ động thành người tham gia chủ động, có thể phản hồi và lan tỏa thông tin gần như ngay lập tức.

Sinh viên ngành truyền thông. Ảnh: RMIT Việt Nam

Truyền thông đa phương tiện hiện diện ngày càng rộng trên báo điện tử, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, game và các chiến dịch quảng bá trực tuyến. Các thiết bị, công cụ số ngày càng hiện đại giúp rút ngắn thời gian sản xuất và giảm chi phí. Đến nay, AI tiếp tục thay đổi quy trình sáng tạo, từ phân tích dữ liệu, xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, thiết kế đồ họa đến sản xuất video.

Công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động của ngành, đồng thời, làm thay đổi cấu trúc nghề nghiệp. Một số vị trí truyền thống được tự động hóa, trong khi nhiều nghề mới xuất hiện như quản trị truyền thông mạng xã hội, truyền thông thương mại điện tử hay sản xuất video ngắn. Những thay đổi này không chỉ tác động đến vận hành ngành, mà còn định hình chân dung người làm truyền thông hiện đại.

Song song, nhu cầu nhân lực lớn, mức lương ngành Truyền thông đa phương tiện hiện khá cạnh tranh. Theo báo cáo của VietnamWorks vào tháng 11, mức lương trung bình mỗi tháng ở một số vị trí như Graphic Designer là khoảng 15,9 triệu đồng, Video Editor nhận 15,2 triệu đồng và Multimedia Designer là 18,7 triệu đồng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh đặt ra yêu cầu mới cho người làm nghề.

Khả năng thích ứng công nghệ trở thành yếu tố bắt buộc. Người làm truyền thông cần thường xuyên cập nhật phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video, phân tích dữ liệu và công cụ AI hỗ trợ sáng tạo. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ này giúp tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và khả năng phối hợp trong môi trường làm việc nhóm.

Sinh viên ngành truyền thông cần đáp ứng nhiều yêu cầu từ thị trường hơn trước tác động của AI. Ảnh: RMIT Việt Nam

Dù vậy, theo chuyên gia từ RMIT Việt Nam, đơn vị đào tạo nhiều thế hệ cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp, khi AI ngày càng phát triển, con người mới là yếu tố tạo khác biệt. Người làm truyền thông cần tư duy chiến lược, khả năng phản biện và sáng tạo nội dung mang giá trị, những năng lực máy móc khó thay thế. Nền tảng kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp vững sẽ giúp người làm nghề chủ động trước công nghệ.

Bên cạnh đó, tư duy toàn cầu cũng quan trọng trong bối cảnh ranh giới địa lý ngày càng mờ nhạt. Để phát triển sự nghiệp ở quy mô rộng hơn, người làm truyền thông cần trang bị ngoại ngữ, hiểu biết đa văn hóa và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế; đồng thời, có khả năng nắm bắt xu hướng toàn cầu và vận dụng vào Việt Nam.

Những yêu cầu này cũng là định hướng của chương trình Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT Việt Nam. Trường hướng tới giúp sinh viên tiếp cận kiến thức chuẩn quốc tế và biết cách áp dụng vào thực tiễn trong nước. Theo bảng xếp hạng các trường đại học theo chuyên ngành của QS năm 2025 (QS World University Rankings by Subject 2025), RMIT đứng thứ 6 tại Australia về Truyền thông và Truyền thông đa phương tiện.

Khuôn viên RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT Việt Nam

Chương trình Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh trong ba năm với ba chuyên ngành: Quảng cáo, Truyền thông số và Quan hệ công chúng. Sinh viên có thể thiết kế lộ trình học linh hoạt giữa chuyên ngành chính và phụ, phù hợp mục tiêu nghề nghiệp.

Một điểm nhấn của chương trình là mô hình học tập kết hợp thực tiễn (Work Integrated Learning - WIL). Sinh viên có cơ hội tham gia thực hành, nghe diễn giả khách mời và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp quốc tế như TBWA, GroupM, Unilever... qua đề xuất dự án, kế hoạch truyền thông để giải quyết bài toán cụ thể. Nhờ đó, các bạn có thể tích lũy kinh nghiệm thực tế và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp từ sớm.

Nhật Lệ