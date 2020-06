Yêu anh, em dám không?

Anh 29 tuổi, cao 1,7 m, quê ở Thái Nguyên, sống và làm việc ở ngoại thành Hà Nội được 2 năm.

Biết viết phần mở bài thế nào bây giờ nhỉ? Thật sự rất khó để nói vì sao anh viết lên dòng tâm sự của mình thêm lần nữa. Trong thời đại công nghệ thông tin này, chúng mình có thời gian rảnh là làm bạn với chiếc điện thoại nên với một kẻ ngoại hình xấu trai, ít nói, hướng nội, không thích đến nơi đông người hay tụ tập quán xá như anh, chờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên có lẽ đến "mùa quýt" phải không em?

Anh 29 tuổi, cao 1,7 m, hơi gầy, hình thức thì... Nếu anh là cực phẩm, có lẽ đã không ế đến bây giờ, tuy nhiên em đừng lo, không đến mức xúc phạm người nhìn đâu nhé.

Giống bao người, anh mong mỏi có người bạn đời của mình. Anh quê ở Thái Nguyên, sống và làm việc ở ngoại thành Hà Nội được 2 năm. Mong muốn của anh là tự lập, ở đâu thì anh còn chờ gặp được người giữ chân mình nữa. Nếu người bạn đời của anh cùng quê thì thật may mắn, vì có đi đâu cũng chẳng thể bỏ được quê hương, hơn nữa còn được tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của hai bên nội ngoại mỗi khi gặp khó khăn, các cháu sau này nhận được tình yêu thương của ông bà cô dì, chú bác hai bên. Tuy nhiên ở xa một chút cũng không sao, khi ấy chắc chắn hai đứa mình sẽ xoay xở được. May mắn hơn nữa nếu bạn đời của anh sinh năm 1993, 1995, 1999. Vì đơn giản nếu hợp tuổi sẽ có rất nhiều thứ tương hợp, từ sở thích đến tính cách, hay đơn giản nhất là nói chuyện với nhau cũng sẽ êm đềm hơn, đúng không? Không phải anh duy tâm đâu, không tin thì em cứ từ từ tìm hiểu nhé, tất cả là những chiêm nghiệm của mình, anh thấy đúng, chí ít là trong cuộc sống của anh.

Thật may mắn nếu người bạn đời của anh biết tự chăm sóc và yêu thương bản thân (không đẹp quá cầu kỳ, cá tính nhưng tinh tế, mà em lười thì cũng chẳng sao, xấu quá thì anh sẽ nhắc). Đơn giản vì nếu biết yêu thương bản thân, sẽ biết yêu thương người khác, đúng không em? Từ khi học đại học đến giờ, cuộc sống của anh vẫn vậy, tự lập từ những thứ đơn giản nhất nên mong sẽ được san sẻ cùng em, không để em như một cô ôsin đâu nhé. Mùa cách ly vừa rồi, anh học được cách tự cắt tóc cho mình. Không phải vì anh tiết kiệm tiền đâu, chỉ vì nhu cầu làm đẹp của anh đơn giản, ngắn gọn mát là được, tự chăm sóc cho anh cảm giác độc lập, tự chủ từ thời gian (đôi khi đi làm về muộn, chẳng ai cắt cho). Anh học để còn cắt cho cháu trai của anh, cưng lắm. Xa hơn là sau này có con trai, anh sẽ cắt cho con đến khi nào con không thích mới thôi.

Người bạn đời của anh độc lập tự chủ về công việc, tài chính là một điểm cộng, đơn giản vì em thích tự lập, chẳng cần người đàn ông nào phải che chở cho em. Người đàn ông của em sẽ yên tâm hơn khi luôn có người kề vai sát cánh trên còn đường sự nghiệp của cả hai, kể cả nếu lỡ sau này có sóng gió, em vẫn mạnh mẽ đứng vững vượt qua tất cả như chị dâu, chị gái của anh. Không ngại nói với em, gia đình anh xuất thân nghèo khó, hai phụ mẫu do không hợp tuổi nhau (tuổi dần - thân), dù sống được với nhau nhưng rất khắc khẩu nên trong hoàn cảnh đó các anh chị em trong nhà tự biết yêu thương nhau. Nhưng sóng gió cứ ập đến, anh cảm nhận được đầy đủ tình yêu, niềm đau và mất mát nên chỉ sợ sau này vật đổi sao dời, con người đổi tính, anh sẽ đổi thay. Hiện tại anh dù chưa đủ tốt nhưng tin mình sẽ làm được người đàn ông tốt.

Đến phiên kể tật xấu, anh có khá nhiều tật xấu: thích ăn, thích ngủ, sở trường năng khiếu thì chẳng có gì, hát hò nhảy múa cực tệ nên thỉnh thoảng đi tụ tập công ty, ăn uống no say là anh trốn về. Thể dục thể thao chẳng khá, thỉnh thoảng trái nắng trở trời chạy bộ, đi lòng vòng suy nghĩ vẩn vơ. Thích đi du lịch nhưng vì chẳng có "cạ" nên không đi đâu; đi chơi chỗ đông người như hành xác; đi để check in cho biết thì chắc chắn anh thấy không thoải mái. Vậy nên nếu có đi du lịch, anh chỉ đi cùng em vào những dịp vắng khách, như vậy sẽ yên bình hơn, đó mới là nghỉ dưỡng đích thực.

Trên đây là toàn bộ profile của anh. 99% yêu cầu và mong muốn của anh là những yêu cầu khắt khe, oái oăm đối với nhiều người. Còn 99% kỹ năng và background của anh là tệ. Liệu có cô gái nào dám đến với anh không? Dù có hay không anh vẫn luôn là người chân thật, thích gì, không thích gì, năng lực đến đâu anh đều chỉ ra cho mọi người nhìn thấy. Nếu ai đó chấp nhận được những điểm xấu của anh, đó là điều may mắn đối với anh. Còn không, anh vẫn vui vẻ vì bất kể sự lựa chọn nào đều có cái được và mất. Cô đơn hay độc thân cũng chẳng sao, miễn là mình sống tốt, phải không em?

Cảm ơn nếu mọi người đã đọc đến dòng này, vì thực sự câu chuyện của mình rất dài và lan man. Xin mọi người lượng thứ nếu mình trót lỡ gây ra những xúc cảm không tốt cho mọi người.

Thân ái.

