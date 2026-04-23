Yêu ai, em sẽ yêu hết lòng

Em chưa từng yêu ai, chờ duyên tới hơi lâu rồi nên lần này em muốn chủ động một chút để được trải nghiệm.

Ngoài đời em nhẹ nhàng, có vẻ mềm yếu nhưng cứng rắn bên trong. Tâm lý em ổn định, vững vàng. Siêu chung thủy và an toàn, có thể là yêu bền bỉ cả đời. Tự thấy bản thân cũng xinh xắn, nhưng do đặc biệt thích vùi đầu làm việc điên cuồng nên có lúc kém xinh một chút.

Buôn bán, kinh doanh từ năm thứ hai đại học, tự đóng được tiền học vào năm thứ tư. Em độc lập và hỗ trợ được gia đình.

Về học hành, em nghĩ mình ở mức đủ dùng. Em học một ngôi trường tốt, có kiến thức để làm nghề và áp dụng cho cuộc sống.

First date trong mơ: Đi dạo cùng nhau, chia sẻ về gia đình, cuộc sống, tuổi thơ đến tương lai. Mệt rồi thì đi ăn món gì đó ngon, chỉ tập trung vào nhau, no phone, nhìn nhau cười, có những khoảng lặng nhỏ, bàn luận về món ăn hôm đó.

Em yêu ai là yêu hết lòng nhưng không phải vì em thiếu thốn tình thương hay dễ dãi. Đơn giản vì em có thời gian và em có quyền được yêu đương. Vì em hay bất cứ ai trên đời này cũng xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp với người khác.

Em rất muốn tìm một người trưởng thành trong độ tuổi từ năm sinh 1996 - 2002, đầy kiến thức nhưng không ngạo mạn, lịch sự với mọi người, kính già yêu trẻ. Anh có chính kiến và suy nghĩ riêng, không bị người khác chi phối và không dung túng cho em quá đà.

Quan trọng nhất là nói chuyện hợp nhau, vì em nói rất nhiều. Mọi thứ khác mình có thể cùng nhau điều chỉnh để trở nên phù hợp với nhau.

Những người không ngủ sớm, thức khuya sớm muộn cũng bị ốm; những người không dành thời gian yêu đương sớm muộn cũng phải đi xem mắt.

