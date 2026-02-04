Cảm giác có lỗi với tình cũ khi định tìm hiểu người khác

Bản thân còn lưu luyến mối tình đầu, trong khi việc bắt đầu một mối quan hệ mới lại quá khó khăn.

Tôi có mối tình đầu, tính đến nay tròn 7 năm. Trong quãng thời gian đó, có khoảng hai năm chúng tôi chia tay. Khi ấy, anh có bạn gái mới nhưng không hợp nên thôi. Vì vẫn còn yêu, tôi đồng ý quay lại với anh. Tuy nhiên, nỗi đau lại đến lần thứ hai khi ba anh không chấp nhận tôi vì hai gia đình có một chút "dây mơ rễ má". Anh không dám cãi lời gia đình để tiến tới hôn nhân, dù tôi đã đưa ra rất nhiều giải pháp. Có lẽ, tôi chưa phải là người đủ quan trọng trong cuộc đời anh. Tôi nghĩ vậy nhưng con tim lại không nghe theo lý trí. Giữa tôi và anh, mối quan hệ hiện tại không hẳn là bạn, cũng chẳng còn là tình nhân.

Gần đây, gia đình mai mối cho tôi một người. Anh làm công việc tay chân, còn tôi làm việc trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi đều chưa thật sự biết gì về nhau. Tôi không có ý chê bai nghề nghiệp của anh, cũng không hề đề cao bản thân, nhưng thật lòng cảm thấy không phù hợp. Tôi sợ rất nhiều thứ. Gia đình anh còn nói nếu tôi đồng ý sẽ tiến tới hôn nhân. Tôi không biết phải làm sao cho đúng khi ba mẹ liên tục hối thúc, vì lo con gái ế.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại vô cùng khó xử. Bản thân còn lưu luyến mối tình đầu, trong khi việc bắt đầu một mối quan hệ mới lại quá khó khăn. Cảm giác như mình đang làm điều gì đó có lỗi với người yêu cũ, cũng có lỗi với chính lương tâm của mình. Tôi phải làm sao đây? Nên chọn con tim hay nghe theo lý trí? Có nên chờ đợi một người khác, người yêu tôi và tôi cũng có cảm tình? Nếu chọn con tim, tôi xác định sẽ ở vậy suốt đời. Mong được tư vấn vì tôi sắp 29 tuổi rồi.

Hồng Hạnh