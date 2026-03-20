Yến Nhi nhóm Mắt Ngọc tái xuất sau nhiều năm chật vật

Sau nhiều năm đi hát nhưng không thành công, Yến Nhi, cựu thành viên Mắt Ngọc, đổi nghệ danh, tham gia nhóm nhạc Violixx ở tuổi 37.

Trên TikTok, Yến Nhi được nhiều khán giả quan tâm với loạt video về 18 năm làm nghề lặng lẽ, quyết định gia nhập nhóm nhạc mới ở tuổi U40. Cô lấy nghệ danh Lix, hoạt động cùng hai thành viên khác. Ca sĩ dùng hàng trăm triệu đồng tiền tiết kiệm để tổ chức họp báo và đầu tư sản xuất MV đầu tay của nhóm.

Cô nói: "Tôi hiểu việc ra mắt trong một nhóm nhạc trẻ trung, đòi hỏi thể lực và sự năng động, là một thử thách lớn. Nhưng tôi đã khao khát điều này nhiều năm nên muốn cho bản thân một cơ hội được thử sức, nỗ lực vượt qua giới hạn để thực hiện giấc mơ dang dở".

Chung nhóm với hai thành viên Gen Z là Roselle và Viquiti, Yến Nhi cho biết dù có sự chênh lệch tuổi tác, cả ba dung hòa nhờ đam mê âm nhạc. Cô cảm nhận sự khác biệt lớn nhất của cả ba là góc nhìn, sự trải nghiệm. Từng đi qua giai đoạn thị trường âm nhạc nhiều biến động, Yến Nhi có phần cẩn trọng hơn trong khi Roselle và Viquiti còn vô tư, nhiều suy nghĩ màu hồng về nghề.

Ca khúc "Wanna Be With You" của nhóm VIOLIXX

Về biểu diễn, họ không gặp khó khăn do Yến Nhi từng có nhiều năm học nhảy múa, trong khi Roselle và Viquiti là thực tập sinh của các công ty giải trí Hàn Quốc. Khó khăn lớn nhất của họ là nguồn tài chính hạn hẹp, chưa có nhiều cơ hội quảng bá.

Sau bốn tháng ra mắt, Violixx đã có hai MV, đi diễn ở một số trường học, tụ điểm ca nhạc. Yến Nhi không có công ty giải trí nào đứng sau hỗ trợ, tự gồng gánh nhiều vai trò. Động lực của cô là những fan đầu tiên theo dõi nhóm, gửi tin nhắn cổ vũ các thành viên. Một số khán giả nhỏ tuổi cho biết khâm phục Yến Nhi vì cô bằng tuổi bố mẹ họ nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi đam mê. Một số học sinh theo dõi Yến Nhi qua mạng xã hội, sau đó đề xuất với trường mời cô đến diễn.

"Hiện tại, tôi không đặt mục tiêu quá xa. Trước mắt, tôi mong các thành viên ngày càng hoàn thiện kỹ năng, trưởng thành hơn trong tư duy làm nghề và cùng nhau xây dựng được màu sắc âm nhạc riêng. Khi chúng tôi đủ vững vàng, tôi tin khán giả biết đến sẽ đến nhóm một cách tự nhiên", Yến Nhi nói.

Trước khi là trưởng nhóm Violixx, Yến Nhi gặp nhiều khó khăn, biến cố trong cuộc sống và âm nhạc. Thời sinh viên, cô từng học trường cao đẳng về nghệ thuật nhưng sau đó chuyển ngành. Vốn yêu thích ca hát, nhảy múa từ bé, Yến Nhi xin vào các nhóm nhảy, múa để rèn luyện. Thế nhưng cô lại bị tai nạn, không thể vận động mạnh trong hai năm. Khoảng năm 2010, cô xin hát ở các phòng trà với cát-xê 500.000 đồng mỗi tuần, sau nửa năm thì tăng lên 700.000 đồng.

Sau này, Yến Nhi gia nhập nhóm nhạc cùng hai thành viên còn lại là một cặp vợ chồng nhưng không hợp. Xa nhà, cô nằm khóc nhưng không dám chia sẻ với gia đình. Sau đó, cô rời nhóm, bôn ba hát ở các đoàn lô tô, hội chợ, sự kiện, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây. Có lần, khi cô đang diễn ở An Giang, một người bạn giới thiệu show ở Trà Vinh. Do hai tỉnh ngược đường hơn 140 km, Yến Nhi bắt xe đến Cần Thơ rồi tiếp tục đi xe ôm đến Trà Vinh.

Yến Nhi Mắt Ngọc hát ở một sự kiện năm 2022

Từ năm 2017 đến năm 2024, cô gia nhập nhóm Mắt Ngọc. Lúc ấy, việc trở thành thành viên của nhóm nhạc đã có tên tuổi giúp cô được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, giai đoạn này, Mắt Ngọc chủ yếu hát nhạc quê hương, nhạc đỏ, vốn không phải sở trường của Yến Nhi. Nhiều năm không có định hướng rõ ràng, không được thể hiện đúng cá tính, cô từng có lúc hoang mang.

Không chỉ mất định hướng trong âm nhạc, ca sĩ từng cho biết bị phụ tình, kinh doanh thua lỗ, rơi vào khủng hoảng. Giờ cô nhìn lại quá khứ với tâm thế nhẹ nhàng, coi đó là những bài học cuộc sống. Cô cho biết chưa yêu đương bởi muốn tập trung phát triển nhóm Violixx. "Tôi không sợ yêu hay khép lòng, chỉ là tình yêu dành cho âm nhạc quá lớn. Tôi đang gắng hết mình với những điều cần làm nhưng tâm niệm: Được thì vui, chưa được cũng không quá nặng lòng. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, tạo ra những giá trị tích cực", ca sĩ nói.

Ca khúc "Cần 102" của nhóm Mắt Ngọc, ra mắt năm 2019, Yến Nhi hát ở 0:43.

Yến Nhi sinh năm 1989, quê Kiên Giang. Cô sinh hoạt văn nghệ từ nhỏ, từng học nghệ thuật nhưng sau đó chuyển sang ngành khác. Năm 2017, cô gia nhập Mắt Ngọc - nhóm nhạc quen thuộc với thế hệ 8X, 9X đời đầu và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cô từng ra một số sản phẩm cá nhân nhưng chưa tạo dấu ấn. Tháng 12/2025, cô trở thành trưởng nhóm Violixx.

Hà Thu