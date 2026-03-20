Nếu làm bạn với tình cũ, tôi sợ những gì đẹp nhất sẽ không còn nguyên vẹn

Chiều nay ngồi một mình, nghe một bài hát cũ em bỗng nhớ đến anh. Những ký ức cũ chợt quay về, em thấy lòng thật bình yên. Có lẽ anh cũng đã nghe tin em đã kết hôn. Cuối cùng, em đã tìm được một người để có thể bình yên dựa vào, người em thật lòng yêu thương và muốn đi cùng thật lâu. Mọi thứ bây giờ đều ổn, chỉ là đôi khi quá khứ vẫn ghé qua rất khẽ.

Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ viết cho anh thêm một lần nào nữa. Thế nhưng đến hôm nay, khi mọi thứ đã đủ xa, em lại muốn nói ra những điều mà ngày đó chưa kịp nói. Ký ức quay về, mang theo cả những điều em từng cố quên, cả những ân hận. Khoảnh khắc chia ly ngày ấy có lẽ là điều duy nhất em luôn muốn quay lại để thay đổi. Không phải để bắt đầu lại mà chỉ để nói với anh những lời dịu dàng hơn. Bởi những gì em đã nói khi đó không phải tất cả những gì em thật sự cảm nhận.

Đã lâu rồi em mới tìm lại Facebook anh. Em muốn biết anh sống thế nào, vẫn tự hỏi liệu anh đã ổn chưa, luôn mong anh sẽ gặp được một người thật sự phù hợp, người có thể ở bên anh lâu dài, như cách anh xứng đáng được yêu. Em biết anh vẫn muốn giữ liên lạc như hai người bạn nhưng em lại không muốn. Không phải vì em quên hay ghét anh, mà vì em trân trọng. Em sợ rằng nếu chúng ta bước thêm một bước nữa vào hiện tại của nhau, những gì đẹp nhất của ngày xưa sẽ không còn nguyên vẹn. Trong lòng em, anh vẫn luôn là chàng trai 17 tuổi yêu hết mình, chân thành và đầy nhiệt huyết. Có lẽ, em sẽ giữ anh ở đó... mãi mãi.

Anh à, trong cuộc đời này, chúng ta có thể gặp rất nhiều người... nhưng mối tình đầu thì chỉ có một. Khi từng yêu bằng tất cả những gì mình có, dù kết thúc ra sao, đoạn tình cảm ấy cũng không phải là điều có thể thay thế. Cảm ơn anh vì đã yêu em theo cách đẹp nhất mà chúng ta từng biết. Có lẽ, điều cuối cùng em có thể làm cho cả hai là giữ lại tất cả ở đây, trong một ký ức không còn dang dở, nhưng cũng không thể quay lại. Để rồi từ hôm nay chúng ta thật sự thuộc về hai cuộc đời khác nhau. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.

Hà Linh