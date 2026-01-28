Yamaha triệu hồi hơn 306.600 xe máy lỗi kẹp phanh

Ấn ĐộHai mẫu xe ga bản hybrid RayZR 125 Fi và Fascino 125 Fi nằm trong diện triệu hồi.

Hãng xe máy Nhật Bản Yamaha thông báo triệu hồi 306.635 xe ga tại thị trường Ấn Độ. Cụ thể hai mẫu xe, gồm RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid, nằm trong thời gian sản xuất 2/5/2024 đến 3/9/2025.

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid bị triệu hồi tại Ấn Độ. Ảnh: Yamaha

Nguyên nhân triệu hồi là do bộ kẹp phanh trước trong một số xe có thể không hoạt động như mong muốn trong các điều kiện vận hành cụ thể. Yamaha không chỉ rõ lỗi từ đâu.

Những xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được thay thế phụ tùng (bộ kẹp phanh) miễn phí. Khách hàng có thể kiểm tra xe của mình bằng cách nhập số khung vào mục thu hồi trên trang web của Yamaha Ấn Độ.

RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid là hai mẫu xe thường xuyên nằm trong danh sách bán chạy nhất tại Ấn Độ.

Cả hai cùng trang bị động cơ Blue Core 125 phân khối với hệ thống trợ lực điện hybrid, loại một xi-lanh, làm mát bằng không khí, công suất 8 mã lực, mô-men xoắn 10,3 Nm.

Xe ga Fascino 125 Fi Hybrid. Ảnh: Yamaha

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid cùng bán hai phiên bản, giá 810-880 USD.

Minh Vũ