Yamaha Fazzio Hybrid Lite - xe ga hybrid giá gần 1.600 USD

Bản giá rẻ của Fazzio Hybrid cắt bớt trang bị tiện ích, lắp động cơ 125 phân khối, đồng hồ LCD, phanh CBS.

Hãng xe máy Nhật Bản Yamaha ra mắt Fazzio Hybrid Lite 2026 cho thị trường Thái Lan. Đây là mẫu xe ga bán chạy thứ hai của Yamaha tại đất nước chùa vàng, sau Grand Filano Hybrid. Fazzio Hybrid Lite là phiên bản giá rẻ, cắt bớt tính năng kết nối điện thoại Y-Connect, giúp giá giảm để dễ tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Fazzio Hybrid Lite trang bị đèn pha LED, đồng hồ kỹ thuật số LCD, cổng sạc USB-A, hệ thống khóa cơ, hộc chứa đồ dưới yên dung tích 17,8 lít. Phanh đĩa đơn ở bánh trước, phanh sau tang trống. Hệ thống phanh kết hợp CBS.

Mẫu xe ga mới lắp động cơ xăng một xi-lanh dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, dẫn động bằng dây đai. Xe sử dụng hệ thống treo trước dạng ống lồng và treo sau lò xo trụ đơn.

Yamaha Fazzio Hybrid bán ba phiên bản, gồm Lite (mới) giá 1.580 USD, bản tiêu chuẩn giá 1.620 USD và bản Smart key giá 1.680 USD.

Doanh số của Fazzio Hybrid bán được 35.000 xe trong năm 2025, xếp sau Grand Filano Hybrid với hơn 106.000 xe.

Minh Vũ