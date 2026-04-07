Yakult ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam

Yakult giới thiệu Yakult Hương Đào nhằm mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam cũng như phát triển chiến lược đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.

Ông Toshihiko Haramoto, Tổng giám đốc Công ty TNHH Yakult Việt Nam, chia sẻ mỗi bước mở rộng danh mục đều được cân nhắc dựa trên sự thay đổi trong thói quen sử dụng và nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

"Thông qua Yakult Hương Đào, chúng tôi mong muốn mỗi thành viên trong gia đình có thêm lựa chọn khi sử dụng, đồng thời tiếp tục duy trì sự tin tưởng đã dành cho Yakult trong suốt thời gian qua", ông nói.

Bộ ba sản phẩm hiện nay của Yakult gồm Yakult nguyên bản (màu đỏ), Yakult Light ít đường (màu xanh dương) và Yakult Hương Đào (màu hồng) mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn, phù hợp với sở thích và nhu cầu khác nhau. Tất cả đều giữ nguyên hơn 6,5 tỷ lợi khuẩn L. paracasei Shirota trong mỗi chai, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đường ruột.

Yakult Hương Đào ra mắt vào ngày 1/4. Ảnh: Yakult Việt Nam

Yakult là thương hiệu sữa uống lên men của Tập đoàn Yakult Honsha, có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Thương hiệu ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006 và hiện có mặt tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sản phẩm được phát triển trên cơ sở các nghiên cứu khoa học của Giáo sư - Bác sĩ Minoru Shirota về vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Đến nay, thương hiệu trải qua hơn 90 năm nghiên cứu và phát triển, gắn liền với các tiêu chuẩn khoa học và quy trình kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Những lốc Yakult được đóng gói hoàn thiện tại nhà máy. Ảnh: Yakult Việt Nam

Cùng với quá trình mở rộng ra nhiều quốc gia, Yakult xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung được áp dụng thống nhất tại tất cả nhà máy, trong đó có Việt Nam. Các sản phẩm được sản xuất theo quy trình tự động hóa, vận hành khép kín và kiểm soát theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất trước khi đưa ra thị trường.

Ông Kenji Iwao, Giám đốc Khối sản xuất Nhà máy Yakult Việt Nam, cho biết để duy trì chất lượng sản phẩm ổn định, toàn bộ quy trình sản xuất tại nhà máy được vận hành theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Việc kiểm soát được thực hiện xuyên suốt ở từng công đoạn, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, nhằm đảm bảo mọi bước đều tuân thủ đúng quy chuẩn đã thiết lập. "Mỗi công đoạn đều phải được kiểm tra và phê duyệt bởi bộ phận phụ trách, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, sản phẩm mới được phép đưa ra khỏi nhà máy" ông khẳng định.

(Nguồn: Yakult Việt Nam)