Yadea tung loạt ưu đãi mùa tựu trường

Yadea Việt Nam áp dụng ưu đãi khi người dùng đổi xe xăng, lấy xe điện, thiết kế các gói tài chính phù hợp nhu cầu sinh viên, đến hết 31/10.

Trong chương trình "thu cũ đổi mới" do Yadea Việt Nam tổ chức, người dùng có thể mang xe xăng hoặc xe điện cũ của mọi thương hiệu, đến hệ thống cửa hàng Yadea toàn quốc để đổi sang các dòng xe mới như Ossy, Orla (phiên bản P, P Gấu Dâu, Gấu Dâu và Orla thường).

Xe máy điện Yadea có thiết kế hướng đến nhóm người dùng trẻ. Ảnh: Yadea Việt Nam

Khi tham gia chương trình này, người dùng sẽ được hãng trợ giá 2 triệu đồng, miễn 2% thuế trước bạ, giúp giảm chi phí sở hữu dòng xe điện thông minh, thân thiện môi trường. Tại hệ thống cửa hàng, Yadea Việt Nam cũng giới thiệu các gói tài chính, mua xe trả góp phù hợp nhu cầu của sinh viên và giới trẻ.

Đại diện Yadea cho biết, hãng hướng đến mục tiêu "biến xe điện trở thành thiết bị thông minh di động", thay vì tham gia cuộc đua về giá bán hay tăng hiệu suất động cơ. Điểm nhấn trên các dòng xe Yadea là khả năng kết nối, quản lý từ xa, tương tác người dùng và xe thông qua ứng dụng trên smartphone. Các dòng xe Yadea cũng đa dạng tùy chọn màu sắc, có những phối màu cá tính thời trang nhằm thu hút nhóm người dùng trẻ.

Nhằm tiếp cận nhóm người dùng trẻ trong mùa tựu trường, hãng xe máy điện tổ chức chương trình trải nghiệm tại sân vận động Đại học Hà Nội, hôm 16/9. Tại đây, giới trẻ đã trải nghiệm dải sản phẩm đang kinh doanh của Yadea như: Orla, Ossy, Vekoo... Đồng thời, sinh viên tham dự đã tham gia các hoạt động vui chơi, nhận combo quà tặng túi tote, áo thun, móc khóa Soobin...

Các dòng xe đạp trợ lực điện của Yadea tại Việt Nam. Ảnh: Yadea Việt Nam

Trước đó, Yadea mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam với bộ đôi xe đạp trợ lực điện Flit và Vito, dành cho nhóm người dùng trẻ có nhu cầu di chuyển linh hoạt trong thành phố. Yadea Vito có giá bán 14,99 triệu đồng, dùng pin Lithium 36V-10,4 Ah. Flit giá bán 15,99 triệu đồng, dùng pin 36V-7,8 Ah. Hai mẫu xe cùng sử dụng động cơ điện 250W đặt ở trục sau, bộ truyền động Shimano 7 cấp, líp 14-28T, cho tốc độ tối đa 25 km/h.

Trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vương Gia Trung, Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea, đề nghị tập đoàn này mở rộng đầu tư lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam. Sau sự kiện này, Yadea cũng bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện dành cho sinh viên, giới trẻ Việt Nam, dự kiến sẽ có thêm nhiều hoạt động gắn liền với mục tiêu giảm phát thải trên toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea Vương Gia Trung. Ảnh: VGP

Yadea hiện là nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới, dẫn đầu doanh số toàn ngành trong 8 năm liên tiếp, theo thống kê từ Frost & Sullivan China. Hãng này sở hữu 10 trung tâm sản xuất và R&D toàn cầu, mạng lưới phân phối ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Yadea có hai nhà máy tại Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, công suất thiết kế 2 triệu xe một năm, đồng thời xây dựng trung tâm R&D năng lượng xanh cho khu vực Đông Nam Á.

Quang Anh