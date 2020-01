'U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Jordan'

Hàng công của U23 Jordan không mạnh, hàng phòng ngự của họ cũng đầy sơ hở, trong khi Việt Nam được tăng cường bởi những nhân tố xuất sắc.

Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần hai trận đấu U23 Việt Nam - U23 UAE và U23 Jordan- U23 Triều Tiên, quả thật như nhiều người dự đoán trước giải, U23 UAE là đội nhỉnh hơn cả trong bốn đội



Bởi ngoài lối chơi đồng đều, đầy sức mạnh và kỹ thuật của cả ba tuyến, U23 UAE còn sở hữu một cầu thủ cực kỳ lợi hại dù anh mới 19 tuổi, Saleh (9). Anh có tốc độ, kỹ thuật cực tốt chơi hai chân như một. Chính anh là nhân tố gây vô vàn khó khăn cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam mà chỉ có may mắn, trong đó có quả nhờ VAR, tuyển U23 Việt Nam mới không bị thủng lưới



Nhưng cũng chính nhờ vậy, tuyển U23 Việt Nam mới lộ ra điểm yếu chết người bên cánh phải. Tấn Sinh chơi dưới phong độ, thường hụt hơi khi theo kèm Saleh. Việt Anh lần đầu lên tuyển quá non nớt kinh nghiệm. Nếu so với Tấn Tài, Việt Anh còn cách xa một trời một vực. Anh hỗ trợ phòng ngự không tốt còn những pha tạt bóng từ cánh cho đồng đội thường thiếu chính xác và trở nên vô hại.

Do vậy mà sự trở lại của Tấn Tài (hết án treo giò), cũng như của Đình Trọng trong trận đấu với U23 Jordan chiều nay là một điều cần thiết với U23 Việt Nam.

Và nếu chơi đúng phong độ, tôi tin là U23 Việt Nam sẽ có một kết quả tốt trước U23 Jordan. Những gì họ thể hiện trong trận đấu trước đó, U23 Triều Tiên tự thua do hàng phòng ngự chơi quá sơ hở hơn là thực lực chiến thắng của họ.



Trước mắt, cứ tự tin vậy đi, vì hàng công của U23 Jordan không mạnh mà hàng phòng ngự của họ cũng đầy sơ hở. Trong khi tuyển U23 Việt Nam được tăng cường bởi những nhân tố xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu lục.

Quý Nguyễn