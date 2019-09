Tôi không bị bắt chạy nhanh khi lái xe buýt ở châu Âu

Vào giờ cao điểm, cánh tài xế chúng tôi không bị buộc chạy đúng giờ mà phải đặt sự an toàn lên trên hết, trễ 20-30 phút cũng không sao.

Đọc bài viết 'Xe buýt ở nước ngoài cũng chen lấn, xô đẩy', tôi có đôi điều chia sẻ về công việc lái xe buýt của mình:

Tôi hiện đã về hưu sau gần 25 năm làm tài xế xe buýt ở châu Âu và như các bạn đã đề cập, công việc này chỉ có một mình tài xế với chiếc xe của mình và tôi phải chịu trách nhiêm hoàn toàn với các hành khách trên xe. Khách đi xe buýt sẽ tự động bấm thẻ, đương nhiên cũng có người đi trốn vé nhưng đó không phải là trách nhiệm của tài xế mà thuộc về đội ngũ soát vé. Đội ngũ này không đi theo xe như xe buýt ở Việt Nam mà sẽ đứng ở một trạm bất kỳ để kiểm soát vé ngẫu nhiên. Dĩ nhiên, nếu không có vé, bạn sẽ bị phạt rất nặng.

Xe buýt ở châu Âu rất ít chỗ ngồi, do đó phần đông hành khách phải đứng và cũng không ai phàn nàn cả, bởi tất cả đều đã quen với điều này. Một điểm đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm, cánh tài xế chúng tôi không bị buộc phải chạy đúng giờ mà được yêu cầu đặt sự an toàn lên trên hết. Ngay cả khi xe trễ 20-30 phút cũng không có vấn đề gì, nhưng không có lý do nào để được phép chạy sớm hơn giờ niêm yết ở trạm dừng.

Bao giờ cũng có vài chục tài xế ứng trực trong thành phố để nếu có bất kỳ chiếc xe buýt nào bị hư, gặp tai nạn, hay chạy quá trễ thì những tài xế đó sẽ lái xe đến thay ca để tiếp tục hành trình. Các tài xế có xe bị hư hoặc bị tai nạn sẽ được hỗ trợ thay xe khác, trung tâm điều hành sẽ tính toán giờ giấc để các tài xế có thể chạy đúng giờ các trạm theo lịch trình của hãng. Do đó, tài xế xe buýt ở châu Âu không bị sức ép về giờ giấc và nếu có trễ thì hãng sẽ trả tiền cho mình những giờ làm thêm đó.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Van Ham