'Tôi đi xe sang nên không đậu sát ôtô khác'

Người đàn ông lái chiếc Mercedes đời cũ chiếm cả hai chỗ đỗ vì sợ xe mình bị làm trầy.

Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí tâm lý học quốc tế cho rằng, chủ nhân của những chiếc xe sang thường chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, cãi vã..

Độc giả Kevin Pham chia sẻ câu chuyện: "Nhiều người đi xe sang làm chuyện để ý. Nói là sang là vì xe hiệu Mercedes-Benz, nhưng là chiếc xe đời lâu lắm, chỉ đáng giá chiếc xe thường thôi. Nhưng vì sợ xe "sang" của mình bị trầy nên đậu xe hai chỗ. Kết quả ngược lại, bị người ta cầm chìa khoá vạch đầy xe.

Tôi tận mắt chứng kiến người đàn ông khoảng 32-35 tuổi đứng trố mắt nhìn chiếc xe của mình đã bị trầy mà vẫn chưa hiểu tại sao. Tôi đậu xe bên cạnh để đi ăn, thuận miệng nói cho anh ta biết rằng ở đây nhiều khi đi vài vòng mới tìm ra chỗ đậu xe. Xe anh tuy được coi là xe sang nhưng anh vẫn phải tuân thủ pháp luật. Anh đậu xe hai chỗ nên người ta ghét đấy. Lần sau thì anh nên chừa.

Nhưng người đàn ông này trả lời tôi rằng: "Xe tôi là Mercedes, không thể nào đậu gần xe khác được". Tôi bật cười "Xin lỗi nhé, xe của anh đời 2008 không đáng giá bằng ôtô của tôi đâu, đừng ngoan cố quá".

Tôi đi ăn xong ra thấy anh ta đã gọi cảnh sát đến để báo cáo tình trạng bị "huỷ hoại tài sản" của mình. Nhưng điều duy nhất cảnh sát làm là viết cho anh ta một tờ giấy phạt vì đậu xe sai quy định".

Độc giả Nguyễn Quang Lợi cho rằng: "Người có tiền đi xe sang là điều dễ hiểu. Nhưng cũng có những người hách dịch cũng thích xe xịn, bởi họ coi bản thân đứng trên cao và muốn thể hiện với người khác. Thực ra đó không phải là những người giàu thật sự. Đó chỉ đơn giản là người nghèo có tiền. Tiền của họ có thể không phải do sự cống hiến của họ mà có được. Mà do sự kiếm chác... sự thừa kế, thừa hưởng... Đó là những người nghèo thực sự. Còn người giàu là giàu ý chí, giàu tư duy. Những người đó ra đường rất nhường nhịn, khi đèn xanh họ thậm chí để những người cướp đường phóng vèo vèo đi hết họ mới đi".

Độc giả Marco Max: "Có những chiếc xe hơi tương đối đắt chứ không phải xe sang kiểu thương gia. Những dòng xe này nhắm tới khách hàng trẻ trung chuộng tốc độ, bốc do xe sở hữu bộ khung gầm cứng cáp máy khoẻ khoắn và tính năng an toàn cho tài xế cao. Do vậy người sở hữu chúng họ thường hãnh diện ra oai hơn. Chạy ở đường cao tốc trên 200 km/h thì khỏi chê vì tốc độ càng cao cảm giác càng sướng, đầm êm lướt và bám đường".

