Tôi bế tắc sau 5 năm làm kế toán

Tôi, 28 tuổi, đã làm kế toán được 5 năm, lương 7 triệu đồng và đang có nguy cơ bị cho nghỉ việc.

Khi chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học, trong đầu tôi không có bất kỳ định hướng nào cho nghề nghiệp tương lai. Mọi thứ từ việc chọn ngành nào, học ở đâu, học khoa nào đều do bố tôi quyết định giúp. Bố tôi làm công nhân cho một công ty sản xuất. Trong thời gian còn công tác, ông thấy nghề kế toán là tốt nhất. Không phải làm ca kíp, sáng đi tối về, làm việc đúng giờ, được nghỉ lễ, Tết theo đúng chế độ. "Bố thấy ở công ty bố, bà kế toán trưởng có uy to lắm, chỉ sau mỗi giám đốc thôi, mà ông giám đốc công ty là to nhất rồi" – ông nói với tôi vậy.

Tôi học kế toán và làm nghề kế toán từ những suy nghĩ đấy. Nhưng cuộc sống thay đổi liên tục. Từ khi bắt đầu học cho đến khi ra trường và sau vài năm đi làm, nghề kế toán không còn thịnh như thời của bố tôi nữa. Nghề nghiệp của tôi bắt đầu nảy sinh những vấn đề thực tế song hành cùng sự phát triển của xã hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi 28 tuổi, làm kế toán được 5 năm. Mức lương cho ngần ấy năm kinh nghiệm của tôi là bảy triệu đồng. Công ty tôi đang làm có hơn 40 nhân viên kế toán được phân cấp theo level, kèm mức độ trách nhiệm trong bộ phận. Có bốn level được phân ra dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng. Tôi ở vị trí thấp nhất trong thang phân cấp – level 1. Tôi cũng nung nấu ý định tăng level nhưng cứ nấn ná. Một phần tôi đã lập gia đình, muốn sinh con xong mới phấn đấu. Phần nữa tôi ngại việc va chạm với đồng nghiệp bởi ở đây, muốn tăng level (đồng nghĩa tăng lương) thì tôi phải vượt trội hơn so với nhân viên khác, phải tìm ra giải pháp tăng hiệu quả làm việc, giải quyết công việc một cách triệt để, kể cả khi có mâu thuẫn về quyền lợi.

>> Tôi bỏ việc lương 17 triệu đồng vì bị sếp đối xử bất công

Chuyện sẽ là vậy cho đến khi tôi có ba sự thay đổi. Đầu tiên, vợ chồng tôi muốn mua nhà (có nghĩa cả vợ và chồng đều phải tìm cách tăng thu nhập). Thứ hai, đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa có con. Thứ ba (cũng là sự thay đổi có tác động lớn nhất), Tổng giám đốc công ty tôi quyết định mua một phần mềm kế toán mới với kỳ vọng sẽ kết nối được các bộ phận thành một chuỗi, tăng tính năng kiểm soát và giảm một nửa lượng nhân viên kế toán hiện tại. Mà nhân viên cấp level thấp như tôi chắc chắn là đối tượng nhắm đến đầu tiên.

Sự bất an trong tôi xuất hiện và trong đầu tôi có nhiều đắn đo. Tôi có chút khả năng về tiếng Anh vì sở thích học ngôn ngữ nhưng để giỏi thì chưa đạt đến tầm thành thạo. Tuy làm nghề được 5 năm nhưng vị trí cao nhất tôi từng đảm nhiệm là kế toán chi tiết, chưa làm tổng hợp bao giờ. Với mức năng lực cái gì cũng chung chung mà không nổi bật, tôi phân vân và đắn đo sẽ làm gì nếu công ty giảm nhân lực.

Tôi vẫn đang học thêm tiếng Anh với hy vọng sẽ có cơ hội làm cho doanh nghiệp nước ngoài và gia tăng thu nhập cho kế hoạch mua nhà của chúng tôi. Tôi cũng không rõ với năng lực hiện nay của tôi, cộng thêm tiếng Anh trong nghề kế toán liệu có cần thiết để các công ty khác sẵn sàng trả một mức thu nhập cao mà không gặp phải rủi ro về luật pháp?

Tôi cũng đang xem xu hướng nghề nghiệp và thông tin tuyển dụng thì nhận thấy nghề kế toán của tôi không có nhiều lựa chọn như những ngành nghề đang phát triển hiện nay. Còn nếu tôi chọn sang ngành nghề khác, tôi sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát. Tôi thực sự quá phân vân cho sự lựa chọn tiếp theo, sự lựa chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và tương lai của tôi sau này.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Dung Vũ