Tôi bất an khi cho học sinh THPT đi học từ 2/3

Tôi thấy nhiều ý kiến trái chiều về việc học sinh THPT, GDTX, Đại học, Cao đẳng sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3 tới. Mặc dù con tôi thì một cháu học tiểu học, một cháu học THCS, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị cho nghỉ, tôi rất ủng hộ, nhưng đồng thời tôi vẫn còn lo ngại khi các cháu THPT hay sinh viên vẫn phải đi học.

Thực sự thì đúng là các cháu THPT hay sinh viên thì ý thức phòng dịch phải tốt hơn, có thể nhận thức tốt về sự nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng chống.

Tuy nhiên, lứa tuổi này rất khó quản lý vì đây là độ tuổi các cháu trưởng thành, muốn được thể hiện bản thân với bạn bè. Ngoài ra, với cấp THPT còn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời học sinh, nên việc các cháu đi chơi cùng bạn bè là không ai ngăn cấm được.

Và nghề nghiệp tương lai, nguồn nhân lực ngắn hạn và trung hạn của đất nước sẽ phụ thuộc rất nhiều vào học sinh THPT hay sinh viên. Với lớp 12, các cháu còn thi chuyển cấp, còn cả những cơ hội du học mà các cháu không thể bỏ lỡ. Nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an khi vẫn để cho học sinh THPT hay sinh viên đi học ngày 2/3 tới. Vì sao vậy?

Nếu ai từng trải qua dịch cúm A/H1N1 (cúm lợn) năm 2009 thì sẽ hiểu cho nỗi lo của tôi. Cháu họ của tôi, hồi đó là đầu năm lớp 12, nhiễm cúm A/H1N1 từ một người bạn, và cũng may là cả hai đã được điều trị khỏi.

Tuy nhiên, ngay dẫn chứng từ phía gia đình tôi, rồi đến 11 học sinh lớp chuyên tại TP HCM nhiễm cúm A/H1N1... cho thấy sự lây lan mạnh mẽ của các loại virus gây bệnh truyền nhiễm như vậy đến môi trường học đường.

Và trước tốc độ lây lan rất nhanh của dịch Covid-19 lần này, tôi vẫn không an tâm khi học sinh THPT vẫn phải đi học. Các em rất khó quản lý và dễ lây bệnh cho nhau. Một khi đã tụ tập (việc này không thể ngăn các em) sẽ không may tiếp xúc gần nguồn bệnh sẽ dễ nhiễm. Sinh viên ĐH cũng có nguy cơ lây nhiễm nếu đi làm thêm, tiếp xúc với nhiều người lạ.

Với lứa tuổi THPT, trong lúc đi học có thể quản lý, thế trước khi đi học và sau giờ tan học ai quản lý các em, chả lẽ con đã lớn, đã tự lập mà bố mẹ vẫn phải theo đưa đón từ A đến Z?

Trong khi các cháu THPT có thể là đến từ một huyện, thậm chí một tỉnh và có thể tỉnh khác (với trường chuyên). Còn sinh viên ĐH đến từ nhiều vùng khác nữa. Và nếu giả sử dịch có xảy ra, đối tượng học sinh nguy hiểm nhất và sẽ đón đầu dịch bệnh chính là học sinh THPT và sinh viên các trường ĐH, CĐ chứ không phải là mầm non, tiểu học và THCS.

Do vậy, nhiều phụ huynh cũng sẽ lo lắng với trường hợp của học sinh THPT hay sinh viên. Theo tôi, học sinh lớp 10, học sinh lớp 11, sinh viên ĐH, CĐ nên được tiếp tục nghỉ từ 1-2 tuần như các cấp mầm non, tiểu học, THCS.

Còn đối với học sinh lớp 12, do đây là năm quan trọng, phải thi đại học và quyết định đến tương lai các em nên các cấp khi xem xét cho nghỉ thì cũng nên hỏi tâm tư, nguyện vọng của các em. Nếu số đông các em thực sự muốn đi học, thì sắp xếp cho các em đến trường 3 buổi/tuần, chia nhỏ mỗi lớp từ 15-20 em và sắp xếp lịch học so le (theo thứ 2,4,6 và thứ 3,5,7) để dễ quản lý. Lớp không quá đông và yêu cầu các em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Trường hợp các em lớp 12 học trở lại, thì thời gian này, các nhà trường vừa tổ chức dạy đẩy nhanh chương trình vừa ôn thi cho các em, đề phòng chẳng may dịch bùng phát trở lại thì các em đã có đủ kiến thức để tự ôn tập tại nhà nếu phải nghỉ học (tôi biết có lẽ chắc chắn các trường THPT đã tính toán đến việc này). Chỉ trường hợp xấu nhất thì các cơ quan chức năng mới phải dời lịch thi của các em.

Văn Bình