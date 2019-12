'Thu nhập không cao càng nên mua bảo hiểm'

Vợ chồng tôi thu nhập 14 triệu đồng/ tháng, có hai con nhỏ, vẫn mua bảo hiểm mỗi người 12,5 triệu/ năm, đóng trong 15 năm.

Xung quanh câu chuyện "Nghèo có nên mua bảo hiểm nhân thọ?", nhiều độc giả VnExpress đã có những quan điểm trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng, không nên mua bảo hiểm khi thu nhập không dư dả bởi lợi ích mang lại với mức đóng thấp là không cao:

Với thu nhập 10 triệu/ tháng, tốt nhất không nên mua bảo hiểm nhân thọ, mua bảo hiểm y tế thôi là đủ. Số tiền ấy cũng chỉ đủ để chi tiêu và nếu may mắn còn dư một ít để phòng thân trong trường hợp ốm đau, tai nạn bất ngờ không lường trước, và chừa một ít nếu cần để đầu tư kinh doanh. Trường hợp bạn mua bảo hiểm nhân thọ, nếu nửa chừng không có tiền đóng còn mệt hơn. Bạn chỉ nên mua bảo hiểm nhân thọ khi nào rủng rỉnh tiền trong túi, không phải suy nghĩ chi tiêu hàng tháng.

Phan phuc

Không nên mua nếu thu nhập thấp. Chật vật với cơm áo gạo tiền mà còn tính mua bảo hiểm là tự đưa mình vào thế khó. Thư thả một chút để giúp có tinh thần tốt thì làm việc, học tập sẽ hiệu quả hơn. Chứ cứ căng thẳng chuyện bảo hiểm sẽ làm con người ta rối với nó. Nếu dư chút thì đầu tư cho con vẫn hơn. Tôi nói theo tinh thần người biết tiết kiệm đúng chỗ chứ không phải hà tiện. Ông bà có câu "cái khó bó cái khôn" nhưng cũng có câu" cái khó ló cái khôn", vì thế nên biết tự cân đối.

Huong NgocLan

Giả sử một tháng dành dụm được 10% thu nhập (đúng bằng số tiền đóng bảo hiểm) thì một năm bạn đã có được hơn một tháng lương thu nhập. Với người mức thu nhập không cao thì đây là số tiền có thể giải quyết được rất nhiều việc. Chưa kể, có một khoản dành dụm trong người như thế bạn cũng sẽ yên tâm hơn, thoải mái đầu óc hơn. Trường hợp bạn hoàn toàn yên tâm khi mọi bất trắc xảy ra với bạn mà vẫn lo cho được cho người thân của mình, thì hãy cân nhắc. Điều này bảo hiểm có, nhưng với thu nhập thấp thì bạn không có khả năng để đóng mức phí để được bảo vệ ở mức như bạn mong muốn trong suy nghĩ. Trường hợp có bất trắc xảy ra thật với bạn, sau nhiều năm, bạn hãy tưởng tượng số tiền bảo hiểm người thân bạn nhận được đó có thật sự giúp gì được cho họ không?

Trangntm

Tuy nhiên, nhiều người lại có suy nghĩ ngược lại khi khẳng định "thu nhập không cao càng nên mua bảo hiểm":

Vài người là đối tượng bị bảo hiểm từ chối bồi thường nhưng do không được giải thích cặn kẽ lý do nên vẫn ức chế. Tôi đã và đang tham gia bảo hiểm cho con tôi. Tôi bị từ chối tham gia vì lý do sức khỏe. Con tôi nằm viện ba lần: hai lần do bệnh và một lần do tai nạn. Lần một không được bồi thường do chưa đủ thời gian chờ, điều này có ghi trong hợp đồng. Lần hai được bồi thường đủ trong vòng ba ngày sau khi gửi giấy yêu cầu. Lần ba được bồi thường một phần theo hợp đồng, phần không bồi thường do tôi không mua gói bảo hiểm đó, họ giải thích rõ thì tôi hiểu là do mình. Bảo hiểm làm theo luật dưới sự quản lý của Bộ Tài chính. Bảo hiểm là một hình thức đầu tư cho sức khỏe. Người mua bảo hiểm cần có trách nhiệm với việc đầu tư của mình, phải chủ động tìm hiểu thông tin và đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Đừng vì những lời đồn thổi thiếu khách quan mà bỏ qua những kế hoạch lo cho tương lai của mình. Sẽ không ai cho tiền hay thay bạn chăm lo cho gia đình bạn khi bạn gặp sự cố.

Trương thanh Thủy

Tôi thu nhập hai vợ chồng có 14 triệu đồng/ tháng, cũng hai con nhỏ, mua bảo hiểm hai vợ chồng mỗi người 12,5 triệu/ năm, đóng trong 15 năm. Tôi đã đóng được hai năm rồi. Cảm giác sau khi mua bảo hiểm của tôi là an tâm hơn, cảm thấy yên tâm về cuộc sống và bớt lo lắng cho hai con hơn. Cũng coi như một khoản tiết kiệm mặc dù hai vợ chồng phải cố gắng và khá khó khăn.

Nina

Thu nhập không cao thì càng nên mua bảo hiểm. Nhưng cần phải tính toán, cân đối thu nhập để mua mức phù hợp. "Không cao" không có nghĩa là "thu nhập thấp" đến tiền sinh hoạt cũng không đủ. Đặc biệt là tính toán mua mức phù hợp. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên không thể viết cụ thể hết ra đây được. Thu nhập hơn 10 triệu/tháng là có khả năng cân đối để mua bảo hiểm rồi.

Gia Phung

Cả nhà tôi bốn người đều có mua bảo hiểm. Vợ chồng tôi mua để được hưởng tiền già (lương hưu), lo khoản ốm đau, bệnh tật, nếu chẳng may mất thì con có một khoản tiền cho tương lai. Còn con tôi mua dạng đóng đến năm 18 tuổi sẽ được rút 150 triệu đồng để ăn học năm nhất đại học, năm tiếp theo rút 200 triệu, và năm ba đại học là 250 triệu. Nếu con có ý định du học ở những trường có liên kết với cty bảo hiểm sẽ được bảo lãnh khoản vay du học cho đến khi ra trường, đi làm và trừ hàng tháng vào tài khoản lương. Nói chung, bố không còn gánh nặng khi con 18 tuổi trở đi, còn vợ chồng tôi bắt đầu 50 tuổi là mỗi người có 6 triệu đồng/ tháng và nếu bệnh có bảo hiểm lo. Ngoài ra, tôi còn được 600 nghìn đồng/ ngày nằm viện (không quá 90 ngày/ năm). Tùy vào khả năng, các bạn nên mua bảo hiểm để được yên tâm về những rủi ro trong cuộc sống, cũng như có một khoản tích lũy cho tương lai.

Tran minh hien

Bảo hiểm nhân thọ có hai ý nghĩa. Thứ nhất là phòng ngừa rủi ro. Thứ hai là tiết kiệm. Khi mua bảo hiểm nhân thọ, hãy hướng đến mục đích khi mãn hạn hợp đồng, ta sẽ dùng số tiền ấy làm gì thì sẽ có động lực để đóng đều đặn. Như tôi mua hai cái: Một cái 10 năm, khi bé lớn được 18 tuổi, đủ tiền cho bé học Đại học lỡ lúc đó kinh tế khó khăn; một cái 15 năm cho bé sau, cũng là lúc bé 18 tuổi. Mà nếu lúc đó kinh tế tốt thì sẽ là tiền dưỡng già của tôi, đi du lịch hoặc đầu tư thêm... vì nếu không mua bảo hiểm, tôi cũng xài hết.

Dương Nguyễn

