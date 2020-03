Thu nhập giảm vì Covid-19, nhưng tôi có thời gian chạy bộ

Một số người sợ hãi và buông xuôi, nhưng tôi chọn cách vượt qua thời dịch bệnh bằng rèn luyện thể thao.

Độc giả Tran Anh chia sẻ những hành động trong gần hai tháng phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Mùa dịch Covid-19, chúng ta được gì? À, tất nhiên là sẽ mất nhỉ, công việc, thu nhập, rồi các con các cháu bị gián đoạn việc học ở trường. Rồi chúng ta sẽ mất sự an toàn nữa. Cảm tưởng như con virus nCoV sẽ đến nơi chúng ta ở ngay ngày mai.

Nhưng tôi cho rằng, tuy dịch bệnh là điều không ai mong muốn, chúng ta được rất nhiều. Chúng ta có nhiều thời gian hơn cho bản thân, và gia đình. Gần hai tháng qua, công việc kinh doanh của nhà tôi chậm lại, không còn guồng máy hoạt động sôi nổi như trước Tết. Đồng nghĩa với thu nhập giảm, nhưng vẫn sống khỏe, chưa đến mức lo ngày mai sẽ ăn gì. Đồng nghĩa với việc mình có nhiều thời gian rảnh hơn.

Hơn một tháng rưỡi qua, là lúc tôi vận động tích cực. Bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, tôi chọn cách ra ngoài đi, chạy bộ, hít đất, lên xà. Tôi không kỳ vọng sự bất ổn này sẽ qua mau mà chỉ tập trung vào việc vận động.

Tôi đặt chuông báo thức 5h sáng dậy đi bộ. Kết quả là tôi đã nâng cao được độ to của các cơ bắp cần phải to, như là cơ tay, cơ chân, hay cơ bụng. Không cần phải đến những phòng tập gym, bạn có thể tập tại nhà, chỉ cần một chiếc ghế, hay những cái chai nhựa. Chỉ cần cho cát vào những cái chai là bạn đã có thể tạo thành những cái tạ rồi. Quan trọng là bạn có muốn hay không? Nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu bạn không muốn, bạn sẽ tìm lý do.

Một số người khi đối diện với Covid-19, họ đã sợ hãi và buông xuôi. Còn tôi, tôi chọn cách đi xuyên qua nó, và vượt lên nó. Xác xuất thống kê cho thấy, tỷ lệ người có sức đề kháng tốt vượt qua được căn bệnh viêm phổi do Covid-19 gây ra là rất cao. Vậy thì, thay vì lo lắng, buông xuôi, tại sao không chọn cách nâng cao sức đề kháng?

Dù sao thì, đó cũng là việc dễ làm hơn, và tỷ lệ thành công cao hơn. Dịch Covid-19, là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại, cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa như thế nào? Điều gì thật sự là quan trọng?

