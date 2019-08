Thiếu trạm nghỉ khiến tài xế dừng xe ngủ trên cao tốc Trung Lương?

Nhiều tài xế đỗ làn khẩn cấp để ngủ với lý do nếu cố chạy sẽ không đủ tỉnh táo và dễ gây tai nạn.

Việc hàng trăm tài xế đỗ ôtô ở làn dừng khẩn cấp cao tốc TP HCM - Trung Lương để ngủ mỗi đêm, bất chấp biển cấm, camera ghi hình phạt nguội, đang gây tranh luận trái chiều trên VnExpress.

Một số người thông cảm với hành động của các tài xế, đồng thời đề xuất cần có thêm các trạm nghỉ để phục vụ những người chạy xe đường dài:

Chạy cố thì gây tai nạn, ngủ để đảm bảo sức khỏe thì bị phạt. Quá khó cho các bác tài. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Đề nghị các cơ quan ban ngành liên quan sớm đưa vào sử dụng các trạm nghỉ ngơi cho các bác tài. Lúc đó còn vi phạm thì phạt nặng cũng đồng tình.

Trang bùi

Nghề lái xe vất vả, cực nhọc. Không tài xế nào muốn ngủ đường như vậy vì còn phải đảm bảo an toàn, an ninh cho người và xe. Không tự nhiên mà họ chọn chỗ ngủ như vậy vì đã tính toán rất kỹ về an toàn giao thông. Giờ làm thêm trạm nghỉ tại vị trí đó ở bên rìa đường thì an tâm hơn.

Ngô văn Tài

Không có quy hoạch khu vực đỗ - nghỉ cho tài xế khi mệt mỏi, nếu buồn ngủ mà chạy gây tai nạn thì sao? Cái nào cũng nguy hiểm. Ban quản lý đường cao tốc phải nhìn nhận từ gốc chứ không thể cứ phạt là giải quyết được vấn đề.

Nguyễn Quang Thượng

Theo tôi, dừng xe khi tài xế không đủ sức khỏe, tỉnh táo cũng là tình huống khẩn cấp nên cá nhân tôi không lên án những hành động này. Việc cần làm là xây thêm chỗ dừng nghỉ chân cho tài xế.

Nguyễn Thanh Bình

Nghề tài xế vất vả, ngủ còn hơn gây ra tai nạn, các cao tốc nên có trạm dừng miễn phí ở đầu hoặc cuối cao tốc để các tài xế đậu xe và ngủ một giấc.

Tạ Hoàng Thắng

Thật sự cần có điểm dừng chân tập trung ở vị trí thích hợp có cánh tài xế đường dài hoặc muốn nghỉ ngơi trong lúc lái xe là hết sức cần thiết và cấp bách, nó cũng làm giảm tai nạn trong hành trình lái xe. Mong nhà chức trách quan tâm nhiều đến vấn đề này.

P.tchc.nnsg

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối gay gắt hành động trên và cho rằng không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do nào:

Cao tốc đã có luật, cấm là cấm triệt để, còn không thì các tài xế trước khi vào cao tốc hãy ngủ một giấc ở ngoài, rồi hẵng vào. Đừng để đã chạy vào cao tốc, rồi dừng ngủ, lấy lý do "buồn ngủ sợ chạy tiếp gây nguy hiềm". Chính những tài xế dừng xe trong làn khẩn cấp cũng là quá nguy hiểm rồi. Cao tốc mà dừng làn khẩn cấp để ngủ?

Yara1703

Mình cũng là tài xế, cũng rất thấu hiểu các anh tài đi tuyến đường xa, cũng vì cơm áo gạo tiền nhưng không phải như thế mà làm im cho qua, vì những hành động này tìm ẩn nguy hiểm rất cao.

Nguyen Nobita

Ngoài cao tốc có nhiều chỗ dừng nghỉ nhé. Mấy ông này cố tình vào cao tốc rồi mới dừng xe để nghỉ. Hành động gây mất an toàn nhưng lại lấy lý do an toàn để ngụy biện.

Ngô Quỳnh Anh

Mấy ý kiến khác không hợp lý. Cao tốc có phải dài mấy trăm km đâu. Sao không ngủ ở ngoài mà vào đó mới ngủ? Toàn cố ý thôi.

Sơn Nguyễn

Vì miếng cơm manh áo mà bất chấp hết, các anh ơi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến gia đình của mình, chuyện này không phải là bất khả thi.

Lam Vinh

Việt Thành tổng hợp