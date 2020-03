'Sử dụng buồng khử khuẩn khi chưa đánh giá hiệu quả là cảm tính'

Một thiết bị liên quan đến sức khỏe con người không thể nhận xét cảm tính "nghe có vẻ hay" mà đưa vào sử dụng được

Buồng khử khuẩn toàn thân chưa được đánh giá về hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng, Bộ Y tế khuyên không nên sử dụng. Độc giả Nguyễn Bình băn khoăn về tính năng diệt khuẩn của buồng: "Ngay khi đọc tới con số 99,9% là tôi đã biết cái buồng này không ổn . Xin thưa muốn đánh giá hiệu quả và số lượng vi khuẩn (chứ chưa phải virus) bị chết là bao nhiêu phần trăm là không hề dễ dàng. Còn riêng kiểm định khả năng diệt virus thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Ai làm bên chế tạo cũng biết công đoạn kiểm định mới là công đoạn khó khăn nhất nhất nếu muốn đem ra thị trường".

Độc giả Ebu Gogo cho rằng: "Một thiết bị liên quan đến sức khỏe con người muốn được thương mại hóa cần phải qua rất nhiều công đoạn kiểm duyệt về tính an toàn cho người dùng. Không phải cứ "sản xuất được, nghe có vẻ hay" là được sử dụng đại trà đâu".

Độc giả TrungDung Le: "Ở nước ngoài, những chiếc máy này có khi còn mất vài năm để được cấp phép ấy chứ, liên quan đến sức khỏe và an toàn phòng dịch chứ đùa đâu. Một là phải an toàn nếu không an toàn thì dùng các biện pháp khác đã được chứng minh an toàn. Hai là phải có hiệu quả một thứ nói là diệt virus được mà thực tế không diệt được hoặc diệt không hoàn toàn thì dùng còn nguy hiểm hơn không dùng".

>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.