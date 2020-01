Những rủi ro tài xế đối mặt khi đưa dân nhậu về nhà

Khách nói chuyện lèm bèm, khách say xỉn khạc nhổ, ói trên xe là những rắc rối mà các tài xế cần chú ý.

Các tài xế chạy xe ôm công nghệ, taxi cho biết dịch vụ trở nên đắt khách, sau khi Nghị định 100 có hiệu lực. Một số độc giả nêu những rắc rối với dân nhậu mà các tài xế cần lưu ý:

Gọi xe ôm công nghệ có hai bất cập cần lưu ý:

1. Xe ôm chở một người say vậy rất nguy hiểm, lỡ như khách say quá té ngã bị thương thì xe ôm sẽ lãnh trọn phần trách nhiệm về mình.

2. Khi gọi xe ôm công nghệ nói chung không phải ai cũng tốt. Lỡ như gặp kẻ gian manh thì sao, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như cận Tết. Cần có cách bảo vệ các tài xế xe ôm công nghệ.

Quốc Phong Nguyễn

Chở bằng ôtô thì ổn chứ đi xe máy rất mệt. Ai hơi hơi say thì đỡ, chứ người say bí tỉ ngồi sau không tự chủ được, còn dễ nôn ra đường. Là một tài xế xe ôm, thực sự tôi ít chở khách say xỉn vì có thể kèm rủi ro không đáng.

hungthinh3102

