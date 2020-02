Nhiều người học võ cổ truyền chỉ để đánh đấm

Nhiều người học võ với mong muốn đánh đấm hơn thua, nhưng võ cổ truyền lại có triết lý khác.

Đánh giá về sự khác biệt giữa võ truyền thống và MMA, nhiều độc giả VnExpress cho rằng bản chất của các phái võ cổ truyền như Thiếu Lâm, Võ Đang không hề thua kém, thậm chí còn vượt xa các môn võ thực chiến hiện đại về độ sát thương:

Những tài liệu ở đây chỉ là một phần nhỏ của thực tế, còn phim ảnh thì lý tưởng hóa nó lên khiến nhiều người ác cảm. Võ cổ truyền ngay cả ở Việt Nam trước đây cũng rất khắc nghiệt, đấu võ đài thường xuyên phải ký giấy sinh tử. MMA, UFC còn lâu mới đạt được độ sát thương như vậy. Cũng không phải cứ "ngộ tính" và "chuyên cần" mà được học võ, sư phụ còn phải xem tướng, tính cách... thậm chí dáng ngủ để quyết định có truyền tuyệt chiêu cho học trò hay không? Vì võ thuật cổ là dùng để đoạt mạng, đánh ra là tất sát, mà thu tay lại thì trong một vài trường hợp là không đủ tâm, chí, trí. Nói ra vậy để mọi người hiểu thêm một vài góc khuất trong võ cổ truyền. Không ít người nói võ Trung Quốc chỉ hoa hòe, nhưng thực tế đây là một đất nước rất rộng lớn, nhiều bang phái, chiến hỏa liên miên. Ai dám nói những môn phái võ thuật của họ còn bảo lưu tới bây giờ là kém cỏi thì chính bản thân nhận thức người đó mới kém cỏi.

X. Hy

Bản chất của luyện võ là rèn luyện sức khỏe, cao hơn là rèn luyện ý chí. Về cơ bản thì nó như một môn thể thao, nhưng khác hơn là có những đòn rất hiếm độc có thể lấy mạng sống của con người trong giây lát. Còn trong thực chiến thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ thuật, sức mạnh, năng khiếu, tuổi tác. Thời sinh viên, tôi có tham gia học võ, thi thoảng đánh đối kháng và thấy không ít người mới nhập môn chiến thắng người đã học lâu, người ít hơn chục cân so với đối thủ vẫn giành ưu thế. Từ đấy tôi thay đổi hẳn cái nhìn trong học võ. "Võ thuật không phải để đánh thắng người khác mà chủ yếu là kiếm soát tâm trí của mình". Do vậy, thay vì chê bai so sánh này nọ mọi người nên ghé các CLB võ thuật và tìm hiểu.

Tran Trongtan

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, võ thuật cổ truyền ngày nay còn mang một mục đích khác cao hơn chuyện đánh đấm:

Khoan hãy chê bai võ này, võ nọ, đánh đấm ra sao? Người ta học võ có phải để đánh nhau đâu? Có người có vấn đề về tâm lý, về giao tiếp... môn võ này đã đưa cuộc đời nhiều người sang hướng khác, tích cực hơn. "Bản chất của con người là sự lười biếng, nó sẽ đeo bám bạn suốt cả ngày". Khi đến chùa, "sư phụ luôn hỏi con đến đây làm gì?". Những câu hỏi mang tính định hướng luôn được lặp lại hằng ngày để nhắc nhở con người ta về lẽ sống.

Thanh Quang Phan

Mỗi người đến với võ cổ truyền với một mục đích khác nhau. Không phải cứ đánh được người khác mới là đích đến cuối cùng. Các bạn không nên so sánh quá.

Độc giả

Rèn luyện thân thể dưỡng tâm đó là mục đích của võ thuật truyền cho nhiều người. Còn nhiều người nghĩ võ để đánh đấm thì chỉ dành cho số rất ít (khi người ta đủ tâm, đủ tính thì mới được học những thứ đó).

Trung Dương

Không nên so sánh võ tăng cổ truyển với võ sĩ MMA vì đó là hai trường phái khác nhau. Tập võ là để chiến thắng bản thân mình vượt qua các giới hạn của bản thân chứ không phải so sánh với một ai khác.

Thiện Sinh

Nhiều người chỉ mong học võ là để đánh đánh đấm hơn người. Các môn võ học cổ truyền này có một triết lý khác, đó là đạo để tu tâm hướng thiện con người không phải hướng đến đánh nhau.

Tien dat nguyen

Việt Thành tổng hợp