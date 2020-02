Nghệ thuật sống: Chuyển từ ganh tỵ sang ngưỡng mộ

Tôi không đố kỵ mà càng mừng khi thấy bạn bè, người thân giàu hơn mình, bởi họ có tiền thì mình có tài năng, học thức, sức khoẻ...

Thay vì "Ganh tỵ khi thấy bạn bè thành đạt" như thói quen của nhiều người, độc giả Nguyenmaitrang lại chọn cho mình góc nhìn tích cực hơn khi học cách chúc mừng cho thành công của người khác để sống thanh thản:

Trong con người ai cũng có phần ganh đua, chỉ là nhiều hay ít, tích cực hay tiêu cực mà thôi. Tôi cũng biết bạn bè tôi nhiều người giàu có, tôi cũng chúc mừng họ, và muốn được như họ. Vì vậy tôi cố gắng phấn đấu trong công việc, làm đẹp, rèn luyện sức khoẻ. Nhờ đó mà tôi cũng tốt hơn về cả kinh tế, nhưng không phải tôi giàu, mà tôi khá hơn ngày hôm qua, tôi có tinh thần tốt nên tôi hạnh phúc. Dẫu sao tôi cũng đã chạy hết tốc lực của mình, không đứng yên một chỗ, không có gì phải buồn khi mình không bằng người ta.

Đồng quan điểm, bạn đọc Gió chia sẻ góc nhìn: "Tôi càng thích khi thấy bạn bè, người thân giàu hơn mình. Không chỉ vì vui thật lòng cho họ mà vui cả cho bản thân tôi, vì nếu họ nghèo mà mình không giúp được họ, tôi cũng sẽ buồn. Họ gặp khó khăn nhờ vả nhiều thì tiền đâu giúp cho lại? Tóm lại là nên vui, không có lý gì phải buồn, phải ghen tỵ, không phải đố kỵ làm gì. Nếu có muốn hơn thua thì có nhiều thứ để khoe. Họ có tiền, thì mình có tài năng, có học thức, có sắc đẹp, sức khoẻ... Không bỏ được tật ghen ghét này thì chỉ khổ cả đời.

Độc giả Ngọc Lan chia sẻ kinh nghiệm học cách tự hài lòng với cuộc sống của mình thay vì mải mê so bì với thành công của người khác: "Sự ganh tỵ của bạn là một điều xấu. Bạn nên bằng lòng và vui vẻ với những gì mình đang có, và hãy sống với một tấm lòng yêu thương chân thành. Nếu có những sự ganh tỵ trong lòng thì bạn sẽ không có một tâm hồn bình an. Bạn không thể vừa ganh tỵ vừa hạnh phúc được vì hai điều này không thể ở chung với nhau. Nếu bạn đang hạnh phúc tức là bạn đã dẹp bỏ được lòng ganh tỵ. Nếu bạn đang nuôi dưỡng lòng ganh tỵ thì tâm của bạn sẽ không được bình an.

Kinh thánh có chép: "Tấm lòng bình an là sự sống của thể xác. Nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát". Thấy người ta thành công, ta nên mừng cho họ; thấy người ta hơn mình, ta nên vui vẻ và chúc phúc cho họ. Lòng bình an như thế sẽ đem đến sức sống cho cơ thể bạn. Cho nên, hãy giữ cho lòng thanh thản, hãy cứ vui hưởng những gì mà ông trời cho mình và hãy mừng cho người khác nếu họ hơn ta thay vì đố kỵ. Sự ganh tỵ bóp méo nhân cách, làm thay đổi những bản chất tốt đẹp trong con người chúng ta. Cuộc sống của chúng ta vui vẻ, hạnh phúc hay đau khổ tùy vào sự lựa chọn và cách nghĩ của mỗi người".

"Tự điều chỉnh suy nghĩ của bản thân, lâu dần sẽ thành thói quen. Khi nhận ra mình đang ghen tỵ, hãy nghĩ về những thứ tốt đẹp mình đang có và tự nhủ "nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình". Khi gặp người thành công cũng vậy, tự chỉnh suy nghĩ của bản thân. Chuyển hướng ganh tỵ thành ngưỡng mộ, chuyển năng lượng xấu thành tích cực, thành động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân. Thay vì chỉ ganh tỵ suông rồi cầu mong người khác không được may mắn. Cứ kiên trì như thế, không cần cố gắng nữa mà bạn sẽ tự nhiên có suy nghĩ tích cực", bạn đọc Truc Tran chia sẻ thêm.

Cũng đề cao sự "buông bỏ lòng ghen tỵ", độc giả Trump45 lại chia sẻ 7 điều cần ghi nhớ:

"1. Nhận thức tâm ghen tỵ là nguy hại, nhất định không làm theo.

2. Quý trọng bản thân, tự hào vì những gì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới là bền vững nhất.

3. Học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác.

4. Đừng đắm chìm trong thế giới của những so sánh, hãy cố gắng làm công việc của mình thật tốt.

5. Chúc mừng cho thành công của chính mình.

6. Đam mê cuộc sống của bản thân, đừng lấy cuộc sống người khác ra làm tấm gương.

7. Quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, từ bi hỷ xả thì lòng ghen tự khắc không còn".

