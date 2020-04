Nên vận động những nguồn lực nào để chống Covid-19?

Nhiều thành phần trong xã hội lao đao vì thu nhập giảm thì những người hưởng lương từ ngân sách ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhất.

(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)

Đại dịch covid-19 đang gây ra những hậu quả khủng khiếp cho toàn thế giới. Việt Nam ta cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch này. Mặc dù chúng ta đã hạn chế tương đối tốt số số ca mắc nhưng thiệt hại về kinh tế là vô cùng to lớn nó vì ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của xã hội.

Do nguồn lực của quốc gia hạn hẹp nên Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam kêu gọi mọi người dân, mọi thành phần trong xã hội chung tay cùng Chính phủ góp phần đẩy lùi bệnh dịch này bằng nhiều hình thức ủng hộ, đóng góp.

Thế nhưng có một thực tế là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nguồn lực xã hội bị suy giảm nghiêm trọng. Doanh nghiệp đình sản xuất, giảm sút doanh thu,lợi nhuận. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp có nguy cơ đóng cửa, phá sản do dịch bệnh này. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ cũng chịu tình cảnh tương tự. Người lao động làm công ăn lương không có việc làm, không có thu nhập. Người nào may mắn làm việc trong một số doanh nghiệp có nguồn lực tài chính dồi dào còn được trợ giúp chút đỉnh để trang trải cuộc sống, còn lại đa phần phải chấp nhận cảnh thất nghiệp, trắng tay.

>>'Ở nhà trong hai tuần để dập tắt khi dịch còn là đốm nhỏ'

Chưa kể dịch bệnh diễn ra cùng thời điểm hạn mặn đang bủa vây Đồng bằng sông Cửu Long khiến cho cuộc sống của người nông dân nơi đây thêm bội phần khó khăn.

Nhìn tới, nhìn lui thì chỉ có những người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp từ ngân sách cũng như từ bảo hiểm là ít bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhất. Thậm chí có một số người còn được hưởng lợi do được ở gần gia đình, có thời gian làm việc nhà, học hành trau dồi kiến thức, kinh doanh online...

Thiết nghĩ để cuộc vận động ủng hộ chống dịch covid-19 có hiệu quả Chính phủ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam nên xem xét vận động những người đang hưởng lương từ ngân sách (trừ những người đang trực tiếp ở trong lực lượng thuộc tuyến đầu chống dịch) giảm một phần lương của mình hoặc trích một phần tiền lương để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid- 19.

>>Hai lối suy nghĩ về khẩu trang của người Á- Âu

Vận động những người đang hưởng lương hưu ( đặc biệt là những người đang được hưởng mức lương hưu cao hơn 9 triệu đồng/ tháng ) trích một phần tiền lương hưu của mình chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch này.

Vận động những người lao động làm việc trong những doanh nghiệp ít bị ành hưởng do đại dịch Covid-19 chia sẻ một phần thu nhập của họ vào nguồn lực chung của Chính phủ chống dịch cũng như giúp đỡ cho những người lao động khác đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid – 19 này.

Không nói thì ai cũng biết với hầu hết những đối lượng tôi nhắc đến trên đây họ hầu hết họ có cuộc sống tương đối ổn định, họ sẽ sẵn sàng hưởng ứng, chung tay cùng Chính phủ đối phó với đại dịch này nếu chúng ta có những cuộc vận động hợp tình hợp lý, khơi dậy được lòng yêu nước và trách nhiệm công dân của họ.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.

Lê Quảng Đại