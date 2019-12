Một mình tôi thoải mái nấu bữa sáng cho hai con

Tôi dậy lúc 5 giờ, uống cà phê, tập thể dục nhẹ rồi nấu bữa sáng, bữa trưa cho con mang đi học.

Sau bài viết 'Trẻ em không có thời gian nghỉ ngơi để tăng chiều cao' nhiều độc giả chia sẻ bí quyết để con có bữa ăn sáng chất lượng, đầy đủ chất dinh dưỡng mà vẫn tốn ít thời gian:

Con tôi ăn sáng ở nhà, mang cơm nhà tới trường để ăn buổi trưa. Tôi sống một mình với hai đứa con mà vẫn nhàn hạ. Sáng 5 giờ tôi dậy uống cà phê, tập thể dục nhẹ, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng, trưa cho con và đưa con đi học.

Buổi chiều trong lúc chờ con chơi trường, tôi tranh thủ chạy bộ vài km quanh khuôn viên trường. Đến 18 giờ, mẹ con tôi về tới nhà. Trong lúc các con tắm thì tôi chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn tối xong con tôi học bài tầm 30 phút. Trong lúc đó tôi rửa chén và dọn dẹp. Đến 20 giờ, hai con sẵn sàng đi ngủ, ba mẹ con nằm nói chuyện hoặc đọc truyện cổ tích (cháu lớn lớp 1, cháu nhỏ lớp lá). Đến 20h30 tôi tắt đèn và đóng cửa phòng con.

Thời gian còn lại tôi dành cho những việc thuộc sở thích của mình và đi ngủ lúc 22h. Có một bí quyết khiến tôi nhàn hạ như vậy là tôi đã dời nhà về gần trường con (cách một km), đơn giản hoá bữa ăn hơn so với thói quen của người Việt và dùng các thiết bị nhà bếp thông minh để hỗ trợ tôi làm mọi việc nhanh hơn.

yennguyen29111979

Tôi cũng có hai con nhỏ, công việc ngập đầu từ thứ hai tới chủ nhật. Hai cháu nhà tôi là bé trai nhưng được mẹ hướng dẫn tự học, tự làm việc nhà từ khi các bé 5, 6 tuổi. Khi đi học về, các bé được phân công việc sẽ phụ giúp mẹ lau nhà, dọn dẹp và tự tắm rửa ăn uống, học hành. Tôi luôn tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng và tối cho các con. Từ lúc tối thì tôi chuẩn bị hết, còn mua thêm nồi ủ để việc nấu bữa sáng đỡ mất thời gian và tiết kiệm điện năng. Tôi hay nấu bún bò, bún cá, bún thịt xào, bánh canh, xôi, cơm tấm...

Buổi sáng không phải tốn quá nhiều thời gian vì đã chuẩn bị sẵn hết từ tối hôm trước. Bữa ăn trưa và chiều, tôi cũng chuẩn bị sơ chế sẵn trước nên việc nấu nướng cho các bữa ăn không quá vất vả.

Con tôi ăn sáng ở nhà quen vậy nên không muốn ăn bữa sáng ngoài đường nữa. Nhiều khi thấy nhiều bé đi học ăn mỳ ly thấy tội nghiệp quá.

Nguyễn Châu

Hai đứa con tôi học trường công. Một đứa phải học xa nhà và đi xe đưa đón hàng ngày. Sáng 6h30 là phải có mặt tại điểm đón, ấy vậy mà tôi vẫn nấu ăn sáng đủ chất dinh dưỡng cho con, mỗi ngày một món.

Tôi thức dậy lúc 5h30. Nguyên vật liệu tôi mua cuối tuần. Nếu ngày nào nấu món hơi phức tạp là tôi chuẩn bị tối trước. Chưa bao giờ con tôi phải thức đến 22 giờ để làm bài tập, mặc dù bé học trường chuyên. Cả hai đứa phải đi ngủ lúc 21 giờ. Việc học được ba, mẹ quan tâm, hỗ trợ. Không đi học thêm, cuối tuần chơi thể thao: bóng rổ và bơi lội, học thêm piano và vẽ. Tôi và chồng vẫn đi làm lo kinh tế cho gia đình. Bản thân mình chịu khó chút là ổn, đừng đổ lỗi.

hothiphuongthao203

Nói về chuyện học hành của các con, tôi thấy nhiều người than vãn các con phải học quá nhiều, không có thời gian để ngủ sớm. Nguyên nhân chính là do phụ huynh chứ không phải do chương trình học.

Hiện nay, nơi tôi ở, đa phần trường công chỉ dạy có một buổi mỗi ngày, trường dân lập dạy hai buổi mỗi ngày. Trường dạy một buổi các con học vẫn hoàn thành chương trình, còn trường dạy hai buổi thì phải hoàn thành bài tập ở trường luôn. Hai con tôi đều học trường công lập một buổi mỗi ngày. Mỗi ngày ngủ ít nhất 9 tiếng, buổi tối tôi chưa bao giờ thấy các con học đến 21 giờ.

Ngoài giờ học ở trường, các con về nhà chủ yếu ra trung tâm học ngoại ngữ để hoàn thiện kiến thức. Tôi tập cho con tính tự học chứ không phải suốt ngày đi học thêm. Cháu lớn nay đại học năm hai, kết quả năm nhất rất tốt.

Tôi lứa 7X, được sinh ra ở làng quê của một tỉnh lẻ. Gia đình sống bằng nghề nông, hầu như thực phẩm từ lúa gạo, khoai, gà, vịt ,cá, heo, rau đều có rất nhiều, nên không thiếu chất.

Thời học sinh từ tiểu học đến hết phổ thông trung học hầu như chiều nào cũng đi đá bóng ngoài giờ học và phụ bố mẹ làm vườn. Những tháng hè mưa nhiều nên không phải làm vườn do đó thời gian rảnh càng đi đá bóng nhiều hơn. Sức khỏe thì rất tốt cho đến giờ này chưa một lần phải đi bệnh viện. Nhưng chiều cao thì rất khiêm tốn, trong khi đó em trai tôi ít chơi thể thao mà chiều cao hơn tôi cả 10cm.

Chính vì thế, tôi cho rằng, không phải cứ tập thể thao là sẽ cao lớn. Đó chỉ là một yếu tố. Quan trọng hơn là thời gian biểu sinh hoạt hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể phát triển.

Hung

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.