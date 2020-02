'Lương 10 triệu không nên mở thẻ tín dụng'

Lương 10 triệu ở Sài Gòn không phải dư dả, không nhất thiết dùng thẻ tín dụng.

Với câu hỏi Lương chục triệu, có nên mở thẻ tín dụng?, nhiều độc giả tư vấn như sau:

Tiêu dùng cho tương lai chứ đừng tiêu sài cho hiện tại. Ở Sài Gòn lương 10 triệu nếu biết cách chi tiêu vẫn tiết kiệm được nhưng vẫn chưa thể gọi là dư dả. Đầu tư vào con người như kiến thức chuyên môn, tiếng Anh, bằng cấp hoặc môi trường làm việc để tăng thu nhập cho tương lai.

Nên nhớ thẻ tín dụng hay những loại khác chỉ là phương tiện để sử dụng tiền chứ ít khi nó là công cụ để kiếm tiền lắm. Tiết kiệm nhưng không hà tiện nhưng cũng nên biết mình có thực sự tiêu xài khoản đó hay không.

Thái Lâm

Không nên mở thẻ tín dụng nếu lương dưới 10 triệu mỗi tháng. Cố gắng có một kế hoạch lâu dài (thí dụ mua nhà) và tiết kiệm có kỷ luật: Tiền lương tự động chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng mình. Muốn tiêu xài gì phải ra ngân hàng rút tiền, cho phép mình một chút thì giờ suy nghĩ (think again) . Tất cả nằm trong việc chi tiêu có kế hoạch (planning) và tự thắng mình (win yourself).

Truyen Ho

Tôi nghĩ không nên, lương 10 triệu không nhiều. Các chi tiêu hàng ngày như ăn ba bữa, xăng cộ, tiền lặt vặt đa số dùng tiền mặt đã đủ nhiều so với lương 10 triệu rồi, không nhất thiết dùng thẻ tín dụng. Lợi ích đem lại chưa chắc vượt được các loại phí kèm theo khi dùng thẻ.

Papyrus

Bạn có thu nhập 10 triệu mà hay đi mua đồ online tụ tập thì không nên nhé, vì mức chi tiêu thẻ thường lấy lương bạn nhân lên hai hoặc cao hơn. Nếu lỡ bạn không đóng đủ tiền mà tháng đó bạn đã chi tiêu thì ngân hàng phạt rất nặng, vì lãi suất cao vô cùng.

luuphuongmai2008

Không nên, thẻ tín dụng chỉ là cái bẫy tiêu dùng thôi bạn. Con người thường mềm yếu trước những cám dỗ nên chuyện bạn càng mắc nợ dần là điều đương nhiên còn chuyện mua hàng trả góp thì nếu bạn không quá cần thiết đến sản phẩm đó thì tốt nhất đừng mua trả góp cái mà người ta nói lãi 0% cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi. Hãy nhớ câu nói "Khi bạn mua những thứ không thật sự cần thiết thì sẽ đến lúc bạn phải tự bán những gì mình cần thiết".

Nguyễn Minh Tiến

Thẻ tín dụng là một dạng ứng trước thanh toán sau, chung quy cũng là tiền mình phải thanh toán. Thẻ thích hợp cho nhu cầu mua sắm trả góp 0% lãi suất cũng như nhiều tiện ích ưu đãi. Hãy là một người thông minh khi sử dụng thẻ tín dụng, biết cân nhắc chi tiêu hợp lí thì mở thẻ sẽ rất có lợi trong trường hợp cần tiêu nhưng không có sẵn tiền mà ngại đi vay mượn. Lương 10 triệu thì tùy ngân hàng mà hạn mức thẻ sẽ gấp 2-3 lần lương, tức là khoảng 20-30 triệu trong khả năng thẻ có thể trả cũng như khả năng bạn có thể thanh toán nợ. Tóm lại, nên tìm hiểu trước rồi hãy mở thẻ.

M L

Thẻ ghi nợ (debit) - làm trước tiêu sau, không vay nợ. Thẻ tín dụng (credit) - tiêu trước làm sau, cho vay nợ. Trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Chẳng qua, nhiều kẻ đang muốn kiếm tiền trên sự lơ đãng của người khác. Cho dùng miễn phí nhưng quên trả là bị vặt cổ không thương tiếc. Mấy nhà mạng thường xuyên dùng chiêu này, cho đăng ký gói này, gói nọ miễn phí, dùng chùa một vài ngày. Sau ngày đó nếu không nhớ mà hủy đăng ký là âm thầm trừ tiền nhẹ như lông hồng. Thẻ tín dụng chỉ phù hợp với những ai hay mua sắm, thường xuyên giao dịch online, đi công tác, xuất ngoại không tiện mang theo tiền mặt. Còn tất cả đều không nên dính vào. Để khuyến khích không dùng tiền mặt, hiện nay một số ngân hàng cũng có chương trình hoàn tiền cho khách hàng quẹt thẻ ATM ghi nợ nội địa. Hãy là khách hàng sáng suốt thay vì là khách hàng hợp với trào lưu.

NTB

