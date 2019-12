Hàng xóm thi nhau tra tấn karaoke kiểu 'thập diện mai phục'

Bị ba nhà hàng xóm vây quanh hát karaoke bằng loa kẹo kéo mở hết công suất, nhiều lúc tôi chỉ muốn bán nhà dọn đi nơi khác.

Một thanh niên hát karaoke bằng loa kẹo kéo ở phòng trọ, nhưng bị nhóm thanh niên phòng kế bên phản ứng, đâm chết. Nhiều độc giả lên tiếng cảnh báo, nếu không có giải pháp xử lý nạn ô nhiễm tiếng ồn karaoke, sẽ còn nhiều bi kịch:

Rất nhiều hệ lụy đã xảy ra nhưng dường như luật pháp chúng ta chưa có hình thức xử phạt đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này. Ngày nay, bất kể người nào cũng dễ dàng sắm cho gia đình một dàn karaoke dù xịn hay dởm cũng dư sức tra tấn lỗ tai xóm làng, và chắc chắn sẽ có những hậu quả đáng tiếc. Kính mong cơ quan làm luật sớm có biện pháp.

Nguyễn hiếu

Chính quyền địa phương không có giải pháp xử lý các trường hợp gây ô nhiễm âm thanh thì những cái chết kiểu này còn xuất hiện dài dài. Một xã hội văn minh, không thể dung túng cho những hành vi thiếu văn minh, ảnh hưởng đến cộng đồng như thế này được.

Long Nam

Hát thì cũng vừa phải, biết người biết ta, chỉ biết hát cho sướng miệng, không nghĩ đến người chung quanh sẽ bị tra tấn như thế nào. Hát hay thì còn đỡ, họ hát như cái máy nổ bị hư, bung cả màng nhĩ, cái kiểu bây giờ chỉ thích hát bằng loa kẹo kéo, mở hết công suất mới đã, ai đã ở vào hoàn cảnh này rồi mới biết là khổ sở như thế nào.

Khi đi làm về mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi cũng không được, muốn nói chuyện với khách cũng không xong, muốn xem một chương trình gì của truyền hình cũng chỉ nghe tiếng hát karaoke bằng loa kẹo kéo của nhà bên cạnh, bất kể trưa, tối, đêm khuya, ngày nắng cũng như ngày mưa. Có bữa, mới sớm bảnh mắt, 7h sáng đã nghe hát rồi, hình như họ chỉ mong chờ trời sáng để hát.

Một nhà tra tấn con đỡ, ba nhà hàng xóm sát vách, cứ thi nhau ra rả suốt ngày, ai mà chịu được, nhắc nhở thì họ chỉ làm ngơ, gặp người không kềm chế được, án mạng là chuyện sẽ xảy ra. Bị ba nhà hàng xóm vây quanh, tra tấn tối ngày như vậy, mà nhà phố thì chỉ san sát, loa kẹo kéo thì mở hết công suất, nhiều lúc tôi chỉ muốn bán nhà, dọn đi nơi khác.

Chính quyền địa phương cần phải có một biện pháp cụ thể, giới hạn tiếng ồn, giờ giấc, tình trạng bị loa kẹo kéo lên ngôi, khắp hang cùng ngõ hẻm, rồi chuyện gì đến sẽ phải đến.

Hoa Tra

Chỗ tôi ở cũng khổ lắm, sáng 6h là đã có nhà bật nhạc gọi cả xóm dậy, trưa về thì dãy trọ bên cạnh nhậu nhẹt hát hò, chiều thì nhà bên đông nhậu hát tới 9-10h đêm, nhà bên tây cũng không hề kém tới 23h là chuyện thường. Mà đâu phải tuần một buổi, họ vui chơi ăn nhậu cả tuần, có nhà ý kiến là y rằng ăn chửi cho nên đành chịu.

Nguyen Chi

Ở gần nhà tôi cũng có gia đình sắm luôn dàn kẹo kéo cỡ lớn rồi hát suốt. Ngày nào cũng hát, nhậu cũng hát mà không nhậu cũng hát, tầm 9h là lôi ra hát tới hơn 10h đêm mới nghỉ. Nghe riết nhũn não luôn mà không biết làm cách nào cho êm nên ai cũng đành im lặng chịu đựng. Cũng có nhà nhờ chính quyền địa phương can thiệp rồi nhưng chẳng thấy thay đổi gì.

Ngọc Linh

Sẽ tiếp tục những thảm cảnh như vậy do thảm họa âm thanh tiếng ồn nếu không tôn trọng sự tự do và bình yên của người dân, đó chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh phải biết tôn trọng sự bình yên của con người. Phải có pháp luật can thiệp nếu không vấn nạn này vẫn còn mãi.

Thu N Pham

Độc giả N.Du cho rằng:

Dù cho nguyên nhân gì đi nữa cũng phải trừng trị nghiêm kẻ đâm chết người. Nhưng điều mà cả xã hội chúng ta quan tâm là "phòng bệnh": Chúng ta cần chấm dứt ngay vấn nạn sống, sinh hoạt thiếu ý thức, làm phiền nghiêm trọng đến mọi người chung quanh.

Hình như thời gian qua, tôi được biết tiếng ồn loa kẹo kéo là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ ẩu đã gây thương vong rồi. Hiện nay vấn đề nhức nhối từ tiếng loa rao hàng ở các chợ, đặc biệt là chợ tự phát. Mong sao chính quyền các địa phương có biện pháp hữu hiện dẹp dứt điểm ô nhiễm tiếng ồn.

