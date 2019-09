Gỗ sưa 'trăm tỷ đồng' ế vì dính chiêu thổi giá của thương lái?

Lúc có người mua giá cao thì không cho bán, đợi sau khi đủ các thủ tục nhiêu khê thì chẳng còn ai mua.

Xung quanh việc không có hồ sơ tham gia buổi đấu giá gỗ sưa của cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính (huyện Chương Mỹ) dự kiến diễn ra ngày 12/9, nhiều độc giả có ý kiến cho rằng nguyên do vì giải quyết vấn đề chậm và việc đốn hạ cây khi chưa có người mua là khinh suất:

Lúc có người mua giá cao thì không cho bán. Đợi sau khi đủ các thủ tục nhiêu khê thì chẳng còn ai mua. Trước 100 tỷ đồng, giờ 10 tỷ không bán nổi.

Kiên trần

Đáng ra, cứ để cây sống dễ đấu giá hơn. Người trúng thì tự họ khai thác luôn, chứ bây giờ để lâu sẽ xuống chất lượng. Những cành non để lâu chắc chắn sẽ bị mọt, mục do nấm...

nguyễn bá danh

Chưa gì đã chặt làm giảm chất lượng gỗ, giờ ngồi chờ gỗ mục rồi làm củi vậy.

Thegioidaigia

Họ chặt và cưa gỗ không theo quy chuẩn nào cả. Nên gỗ sưa thành củi rồi. Gỗ mắc cỗ nào thì bên em cũng mua theo đơn vị mét khối. Còn gỗ tốt mà vụn, củi thì em không mua được.

Tien Nguyen

Một số ý kiến lại cho rằng gỗ sưa trăm tỷ đồng chỉ là chiêu trò thổi giá:

Bán không theo nhu cầu thị trường thì rất khó bán, với lại gổ sưa trước đây đắt tiền là do một số người Trung Quốc đặt mua thôi.

dung thai

Gỗ sưa quả đúng là rất tốt, theo tôi gỗ sưa giá sốt là do một số người Trung Quốc đẩy lên cao mục đích là để bán cây giống, với lời quảng cáo 15 năm có thu hoạch. Nhiều người mua giống loại to 50.000 đồng/cây để trồng. Gỗ người dân bán đấu giá ở đây theo mình nghĩ chỉ 100.000 đồng/kg thì may ra có người mua.

Tao Nguyen

Nghe người ta nói, mỗi lần qua tai là nó lên giá một chút, bây giờ thì tìm cái người đồn giá đó mà bắt người ta mua. Tôi nói thật người vào trả giá mà chỉ nói mồm thì đừng tin. Tự dưng có một người ở đâu đó đến trả mấy chục tỷ đồng một cái cây mà không đặt cọc hay gì, vậy mà mấy người cũng có thể tin? Giờ thì chi phí bỏ ra để trông giữ cũng khá lớn rồi đấy không biết lấy tiền đâu để trả công trông giữ nếu không bán được gỗ.

poolzi

Đó chỉ là chiêu trò thương lái đôn giá thôi. Cố giữ lại để đợi người khác trả cao. Giờ thì có ai thèm để ý tới nữa đâu. Dần hồi nản rồi cũng bán rẻ thôi.

Anh Tuấn Nguyễn Lê

Mua bán đấu giá những mặt hàng có giá trị cao cần tham vấn các nhà chuyên môn, theo thị trường mà định giá, cứ nghe nói quý, hiếm, mắc rồi đưa giá trên trời thì gỗ sưa thành xưa luôn.

Thao Nguyên văn

