'Đừng nhầm tiệc ăn uống ở nhà hàng là lễ kết hôn'

Mục đích của tiệc cưới là để cho bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm biết rằng bạn đã kết hôn.

Tiệc cưới ở nhà hàng chỉ là công đoạn cuối cùng của đám cưới. Trước đó là lễ kết hôn được tổ chức ở hai bên nhà trai nhà gái. Nhà gái làm lễ vu quy, nhà trai đến rước dâu về làm lễ tân hôn.

Trước lễ kết hôn là đám hỏi, là lễ để cho hai họ gặp mặt làm quen. Trước đám hỏi là lễ sơ vấn (coi mắt), cha mẹ chú rể thay mặt chú rể chính thức đặt vấn đề cưới hỏi với cha mẹ cô dâu.

"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?" là một nghi thức của những người Âu- Mỹ. Trong bộ phim "Ngày Độc Lập" (Independence Day) phần một, có một lễ cưới tối giản, vì hoàn cảnh trong phim là đang trong tình trạng chiến tranh, người ta chỉ thực hiện những nghi thức cốt lõi nhất mà một đám cưới bất kỳ cần phải có.

Tiệc cưới thì tùy theo mức độ quan hệ xã hội của cô dâu chú rể, cha mẹ của cô dâu chú rể mà cân nhắc xem có thực hiện hay không, thực hiện ở đâu, quy mô bao nhiêu bàn, chi phí bao nhiêu.

Bạn Phạm Hồng Quang chắc là đi ăn tiệc cưới nhiều quá rồi tưởng nhầm rằng tiệc cưới là lễ kết hôn. Đám cưới ở Việt Nam hiện nay không phải là đám cưới thuần Việt mà kết hợp đủ thứ phong tục. Cô dâu chú rể thắp nhang khấn vái trước bàn thờ gia tiên là phong tục của Việt Nam.

Coi mắt, đám hỏi, vu quy, tân hôn là bốn cái lễ xuất xứ từ người Hoa. Đầy đủ ra phải là 9 cái lễ với 9 bữa tiệc linh đình nhưng các cụ nhà ta đã lược bỏ đi 5 cái lễ râu ria rườm rà không cần thiết. Bốn cái lễ còn lại cũng bị lược bỏ rất nhiều nghi thức phức tạp. Cái lễ đầy đủ nghi thức nhất còn giữ lại có lẽ là lễ tân hôn (rước dâu).

Tiệc cưới ở nhà hàng, nhẫn cưới, áo cưới của cô dâu và veston complet của chú rể là phong tục của phương Tây.

Ngoài ra, nếu có điều kiện về tài chính, sau tiệc cưới cô dâu chú rể có thể thực hiện một phong tục khác của tầng lớp quý tộc phương Tây cổ xưa là đi hưởng tuần dập mật, nhầm, tuần trăng mật (honey moon), tức là xách ba lô đi du lịch dăm bữa nửa tháng.

Như vậy, nói đám cưới ở Việt Nam nhàm chán tẻ nhạt là thiếu cơ sở trừ phi ai đó không làm đám cưới như thế.

Nói "I love you" xong ở với nhau luôn khỏi lễ lạt, khỏi cha mẹ họ hàng, khỏi bạn bè đồng nghiệp. Cái sự kết hôn "chỉ có hai ta với nhau" này xuất phát từ phong trào "tự do tình dục" tronghai2 thập kỷ 1970 và 1980 ở phương Tây vẫn còn tồn tại đến nay.

Những vụ lừa tình phần lớn là do kết hôn kiểu này. Thích thì ở với nhau, không thích thì chia tay đường ai nấy đi, khỏi cưới hỏi, khỏi ra tòa ly dị, khỏi bận tâm chia chác tài sản vì tiền ai nấy giữ ngay từ đầu, nhà ở là nhà thuê, tiện nghi các kiểu toàn mua trả góp, con cái thích ở với ai thì đi theo người đó. Rất tự do, đúng không? Bạn thích loại đám cưới nào? Loại có ràng buộc nhiều người chứng kiến, có hôn thú xác nhận của chính quyền hay là loại không có ràng buộc trên cơ sở tự do không giới hạn, không ai phải chịu trách nhiệm gì với nhau?

Tất nhiên trách nhiệm với con cái vẫn phải có vì bất kể có hôn thú hay không trẻ em có rất nhiều quyền mà pháp luật quy định, hở ra bị pháp luật sờ đến không nghèo cũng mạt. Đó là lý do vì sao phương Tây không chịu đẻ. Từ đó các nhà làm phim phương Tây cố tình dựng lại những lễ cưới truyền thống chứ những lễ cưới dạng này ở phương Tây không nhiều.

Lâm