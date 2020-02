Dịch nCoV - nên để bà đi chợ hay cháu?

Giả định một tình huống: Dịnh nCoV đang diễn ra, đứa cháu 10 tuổi được nghỉ học, ở nhà với bà.

Bà đã về hưu, được bố mẹ nhờ trông nom bảo vệ cháu vì còn bận đi làm. Đến giờ đi chợ mua rau, nên để bà ra chợ hay để cháu đi theo tiêu chí an toàn nhất về sức khỏe của các thành viên trong gia đình (khỏi bị nhiễm dịch)?

Hẳn bạn đã có câu trả lời ngay rồi. Vậy hãy tạm giữ bí mật, chúng ta cùng so kết quả sau nhé.

Dịch nCoV hiện cướp đi cả trăm sinh mạng mỗi ngày trên thế giới với tốc độ lây nhiễm chóng mặt. Các thông tin chúng ta có được trên phương tiện truyền thông thường tập trung vào số người bị nhiễm, số tử vong và số người khỏi bệnh một cách chung chung. Những số liệu thống kê chi tiết hơn theo độ tuổi người bị nhiễm bệnh lại không được cung cấp. (Chắc ngành y tế có thông tin chính xác và chi tiết hơn và mong là có những công bố kịp thời để người dân được biết).

Do đó, đại đa số các bậc phụ huynh hoang mang và lo lắng về việc có nên cho con em đi học lại hay không và các cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, không ngừng. Để bổ sung thêm một góc nhìn, dưới đây tôi xin trình bày một phân tích nhỏ về nguy cơ lây nhiễm của trẻ cũng như người lớn (đặc biệt là người già) dựa vào các số liệu thực tế có thể thu được.

Theo thống kê với 99 người bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán vào tháng 1, số người nhiễm bệnh ở độ tuổi dưới 40 chiếm 10% tổng số người bị nhiễm bệnh (xem hình). Số này bao gồm những người ở độ tuổi đi học và đi làm và chiếm xấp xỉ 61% tổng dân số. Số trẻ từ 15 tuổi trở xuống chiếm 17,8%. Số người có tuổi trên 60 chiếm 17,9% và số người ở độ tuổi từ 40 đến 60 chiếm 21,1%.

Tỷ lệ nhiễm bệnh theo độ tuổi nCoV trên tổng 99 người ở Vũ Hán (nguồn: statista.com).

Từ những số liệu trên, có thể tính ra được xác suất một người trên 60 tuổi bị nhiễm bệnh bằng 6,8 lần xác suất người dưới 15 tuổi bị nhiễm bệnh. Chúng ta đã biết từ báo chí là hơn 80% tử vong xảy ra là người nhiễm bệnh có tuổi từ 60 trở lên. Ở đây, tạm tính là 80%. Vậy, một khi bị nhiễm bệnh, xác suất tử vong ở người có tuổi trên 60 bằng 13,5 lần xác suất tử vong ở người dưới 15 tuổi.

Quay lại với câu hỏi ban đầu về việc đi chợ. Nếu bà là người ra chợ thì xác suất mang bệnh nCoV về nhà sẽ gấp 6,8 lần so với trường hợp để cháu bé đi chợ. Nếu cả hai bà cháu cùng đi chợ thì xác suất bị nhiễm dẫn đến tử vong của người bà gấp 93,5 lần so với người cháu. Sức đề kháng của cháu cả về việc chống nhiễm bệnh lẫn vượt qua bệnh cao hơn rất nhiều so với của bà.

Vậy ai mới là người thực sự cần được bảo vệ hơn để tránh lây nhiễm ở đây? Đó là những người già, chứ không phải là các cháu đang độ tuổi đi học. Nếu dịch manh nha xuất hiện, những người có tuổi nên hạn chế ở chỗ đông người (ví dụ đi lễ chùa, hội người già).

Giờ hãy thảo luận một chút về rủi ro, điều mà chúng ta cũng hay thảo luận những ngày gần đây. Về mặt toán học, rủi ro có thể định nghĩa như sau:

(Rủi ro) = (Xác suất xảy ra) x (Thiệt hại)

Thiệt hại ở đây có thể về người và của. Như vậy, để giảm rủi ro thì hoặc phải giảm xác suất xảy ra sự kiện, hoặc cố gắng giảm thiệt hại khi sự kiện xảy ra, hoặc đồng thời cả hai.

Đối với bệnh dịch nCoV đang hoành hành hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới, việc giảm thiệt hại đối với người bệnh được thực hiện bằng cách cố gắng chữa chạy tốt nhất. Việc giảm xác suất (lây nhiễm) bằng cách sử dụng các biện pháp phát hiện sớm nguồn gây bệnh, thực hiện cách ly và ngăn chặn từ xa.

Mong muốn cũng như mục tiêu lớn nhất của chúng ta hiện nay là tìm mọi cách để giảm thiểu xác suất xảy ra. Hiện nay có thể hi vọng là không để dịch nCoV xảy ra ở nước ta (tính đến hôm nay không có ca nhiễm bệnh được ghi nhận). Và khi đó, rủi ro của chúng ta sẽ rất nhỏ, coi như bằng không. Mấu chốt quan trọng là phát hiện nguồn gây bệnh. Nếu nguồn gây bệnh phát hiện càng chậm, thì thiệt hại cũng như rủi ro càng lớn, và có thể đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng được.

Hãy xem xét một vài trường hợp cụ thể để hiểu đúng hơn về các tình huống.

Vụ lây nhiễm nổi bật ở Hàn Quốc: Địa điểm lây nhiễm là ở nhà thờ, người gây ra lây nhiễm có tuổi 61, nghĩa là không phải trẻ em hay học sinh, sinh viên. Người này bị bệnh nhưng việc giám sát không được thực hiện quyết liệt. Những người bị nhiễm đều do tiếp xúc ở nhà thờ. Nếu cho học sinh, sinh viên nghỉ học trước đó không ngăn cản được việc lây nhiễm này, nghĩa là không thay đổi được sự việc. Ở đây, ý thức của người dân (bị bệnh) và sự quyết tâm của chính quyền (trong vấn đề giám sát người nghi nhiễm bệnh) đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nguồn bệnh lan rộng.

Vụ lây nhiễm ở Nhật Bản: Có ba trẻ em dưới 10 tuổi bị lây nhiễm. Một trong số đó là do đi về (cùng bố, bố bị nhiễm bệnh) từ vùng dịch Vũ Hán và có thể không được kiểm tra giám sát đầy đủ. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp đều có tiến triển sức khỏe tốt và có thể không quá lo ngại. Lưu ý, hiện chỉ có 3 bé dưới 10 tuổi bị nhiễm bệnh trên tổng số hơn 130 ca nhiễm bệnh. Tỷ lệ là 2%. Sự lây nhiễm ở trong nước có thể do Nhật Bản đã bỏ sót việc kiểm tra và giám sát trường hợp nghi nhiễm.

Ở Iran: đây là ví dụ minh họa cho việc không thể tìm ra được nguồn gây bệnh đầu tiên, cũng như truy tìm được các vết mà bệnh có thể đã và đang lây lan. Hiện tại đã có 8 ca tử vong trên tổng số 43 ca nhiễm được ghi nhận. Đây thực sự là một tình huống cực kỳ nguy hiểm vì số lượng ca nhiễm trên ca tử vong được ghi nhận quá ít khi so với các quốc gia có dịch khác. Điều này cho thấy Iran đang khủng hoảng vì không thể tìm được ra nguồn gây bệnh cũng như vết mà bệnh dịch đã và đang đi.

Tóm lại, cần ngăn chặn kịp thời nguồn gây dịch bệnh ngay từ đầu. Hiện nay, cần phải cực kỳ cẩn thận trong việc kiểm soát những người đến nước ta, đặc biệt là những người lao động, du khách đến từ các vùng có dịch bệnh.

Chúng ta đang ở trong điều kiện thuận lợi nhất (không còn người bị nhiễm bệnh, số bị nhiễm đều khỏi và không có tử vong). Do vậy bà và cháu đều có thể cùng nhau ra chợ sau khi cháu đi học về.

Có lẽ, cháu bé cũng nên tranh thủ học tập nhiều hơn ở thời điểm này, để phòng trừ khi không may dịch đến. Khi đó, cháu sẽ nghỉ ở nhà và chơi với bà. Đó là một kế hoạch không tệ, phải không các bạn?

Trần Thu Thủy