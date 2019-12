'Công Phượng thất bại vì HLV Sint-Truiden không biết dùng người'

Một HLV giỏi sẽ biết cách làm thế nào để khai thác những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của cầu thủ.

Đánh giá về nguyên nhân thất bại của Công Phượng tại Bỉ, độc giả Roseminh7775 nhận định, lỗi lớn không nằm ở tiền đạo xứ Nghệ mà ở chính khả năng lãnh đạo của BHL Sint-Truiden:

"Chính xác thế này: điểm yếu của Công Phượng là hiếm khi lui về hỗ trợ phòng ngự. Năng khiếu bẩm sinh và tư duy bóng đá của một cầu thủ rất khó thay đổi nhưng nếu một HLV giỏi, họ sẽ biết cách làm thế nào để khai thác điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của cầu thủ. Điều này đã giải thích vì sao HLV Marc Brys của CLB bị sa thải. Tất cả các nhà tuyển trạch của các CLB trước khi mua hay mượn cầu thủ đều phải có quá trình theo dõi rồi mới đưa quyết định, không thể lấy lý do này để chống chế.

Công bằng mà nói, với trình độ và bản lĩnh trận mạc dày dạn của một tuyển thủ quốc gia, từng là niềm hy vọng của của cả triệu người hâm mộ Việt Nam mà không đủ trình độ đá ở đội trẻ của một CLB Bỉ hạng trung, tại một giải ngoại hạng cũng chẳng mấy gì hấp dẫn, thì (chê bai Công Phượng) chẳng khác nào xem thường bóng đá Việt Nam. Sint-Truiden không phải là "người ban ơn" để một tuyển thủ VN tham gia ở một CLB Châu Âu".

Cùng chung quan điểm trên, bạn đọc Lephong5770 nhấn mạnh vai trò của HLV trưởng đội bóng Bỉ quyết định đến thành bại của cầu thủ: "Lý do đưa ra không thuyết phục lắm. Có phải Công Phượng không làm được gì hay do HLV yêu cầu tiền đạo phải mạnh về cả tấn công lẫn phòng ngự? Trước khi ký hợp đồng, ai cũng biết Công Phượng là tiền đạo, kể cả BHL Sint-Truiden cũng biết. Còn phòng ngự không phải sở trường của Phượng thì sao đá phòng ngự được? Cái giỏi của HLV là biết sử dụng cầu thủ như thế nào cho phù hợp để phát huy sở trường của họ chứ không phải đổ lỗi cho lý do này."

Bên cạnh đó, độc giả Võ Ngọc hùng khẳng định không thể trách Công Phượng vì không thể tỏa sáng và chơi phòng ngự theo yêu cầu của BHL Sint-Truiden:

"Những ai am hiểu bóng đá sẽ không bao giờ trách Công Phượng. Vị trí của cầu thủ có phù hợp hay không là do HLV trưởng. Vị trí của Chatnathip hay Bunanthan của Thái Lan dễ tỏa sáng, trong khi vị trí của Công Phượng là điểm yếu cố hữu của các nền bóng đá châu Á. Ở Việt Nam, không ai vượt qua Công Phượng ở cùng vị trí ấy. Phượng đã hy sinh rất nhiều cho lối chơi chung, thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống...

Tiền đạo là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá châu Á nói chung. Đừng so sánh nền bóng đá Nhật, Hàn với Việt Nam. Chúng ta có được hôm nay là nhờ vào tài năng của HLV Park và sức mạnh tập thể. Trong bóng đá, vị trí tiền đạo là khó nhất cho cầu thủ châu Á. Còn các vị trí dễ tỏa sáng nhất là hậu vệ, tiền vệ.

Trước khi chê bai Công Phượng, hãy xem lại những bàn thắng quyết định cầu thủ này từng ghi cho Việt Nam ở các cấp độ. Đi châu Âu là học hỏi, chứ không phải đi là được đá chính liền. Cầu thủ Hàn, Nhật cũng phải dự bị ở châu Âu "mòn ghế". Nền kinh tế họ mạnh, thúc đẩy thể thao mạnh, nên những năm 2000 trở lại đây mới có một vài cầu thủ tỏa sáng ở trời Âu".

Lê Phạm tổng hợp