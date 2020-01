Cơ hội nào cho U23 Việt Nam vượt qua khung cửa hẹp

Trận đấu với U23 Triều Tiên, các cầu thủ Việt Nam cứ đá hết sức mình, mang về một chiến thắng cho MHM.

Thú thật, xem xong trận U23 Việt Nam- U23 Jordan, nhiều người trong đó có tôi, cảm giác thất vọng. Đơn giản, hàng phòng ngự dưới thời ông Park có tiếng là chắc chắn thì nay lại lỏng lẻo vô cùng (trừ khi Đình Trọng vào sân). Trong khi tuyến tiền đạo và tiền vệ lại thiếu sự kết dính. Chỉ có sự vô duyên của các chân sút U23 Jordan thì khi đó, U23 mới tránh một trận thua, thậm chí là đậm đà ngay từ hiệp một



Nhưng cũng khó trách được ông Park và các cầu thủ, họ đã cố gắng hết sức. Trong tay ông Park lúc này, chỉ có bao nhiêu bột. Lo lắp lỗ hổng ở hàng phòng ngự do Tấn Tài bị thẻ phạt, Đình Trọng bị chấn thương chưa phục hồi đầy đủ sức lực, thì bây giờ phải lo tiếp cặp tiền vệ trung tâm. Đức Chiến dũng mãnh, thu hồi bóng tốt nhưng chuyền thì lại chưa tốt, trong khi người đá cặp với anh, Thanh Sơn gây thất vọng não nề, càng làm ông Park nhớ Hùng Dũng, Xuân Trường hay Tuấn Anh.



Hai bên cánh, Ngọc Bảo và Tấn Tài, truy cản tạm ổn nhưng những pha lên bóng thiếu sắc nét và chuyền thường không chuẩn xác. Điều này khiến cho cặp tiền đạo tiền đạo Tiến Linh- Đức Chinh vốn đã không nhận được sự hỗ trợ nhiều cúa cặp tiền vệ trung tâm, nay lại càng khó khăn hơn khi đối phương kèm chặt Quang Hải. Mặc dù trong đội hình vẫn còn đó Hoàng Đức, nhưng Hoàng Đức lại không phải là mẫu tiền vệ kiến thiết cho các tiền đạo ghi bàn



Giờ ông Park còn một giải pháp để giải quyết vấn đề, đó là Triệu Việt Hưng. Hưng thu hồi bóng và chuyền bóng đều tốt nhưng thể hình nhỏ con. Do vậy mà hai trận vừa rồi trước các cầu thủ cao lớn Tây Á, ông Park đã không dám mạo hiểm tung anh vào sân vì ông sợ giảm khả năng tranh chấp giữa sân của các cầu thủ U23 Việt Nam. Hy vọng, trước các cầu thủ Triều Tiên, vốn ở giải này, thể hình cũng không cao lớn, ông sẽ cho Việt Hưng góp mặt.



Một vấn đề nữa mà ông Park cũng cần lưu ý tới, đó là sự tự tin của các cầu thủ. Kết thúc lượt trận thứ hai của vòng bảng, nhiều người kể cả một số người đã đặt vấn đề, liệu có trường hợp U23 UAE và U23 Jordan bắt tay nhau vào vòng trong bằng một trận hoà có bàn thắng (khi đó U23 Việt Nam bị loại bất kể tỷ số giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên ra sao). Theo tôi, đó là một suy nghĩ không phù hợp vì đây là một giải trẻ, không lãnh đội nào lại gieo vào đầu các cầu thủ hành vi không tử tế để rồi sẽ nhận lãnh hậu quả sau này



Do vậy, trong trận đấu ngày mai với U23 Triều Tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam cứ làm hết sức mình, mang về một chiến thắng. Dù cho nếu bị loại vì kịch bản tồi tệ khi ba đội bằng điểm xảy ra, cũng chẳng có gì phiền muộn, ai lớn khôn mà không va vấp một lần. Đó là chưa kể, khi nhìn vào hàng công của U23 Jordan, tôi vẫn có lòng tin, họ sẽ chẳng ghi được bàn vào lưới U23 UAE như họ đã từng vô duyên trước U23 Việt Nam mặc dù có vô số cơ hội



Trong khó khăn, khi phải luồn qua khung cửa hẹp, ai cũng nghĩ đến phép màu nhưng ông Park và các cầu thủ chẳng có phép màu nào cả, chỉ có sự tin của họ, kể cả chúng ta là những người hâm mộ, mới có thể giúp họ giành chiến thắng.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Quý Nguyễn