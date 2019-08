'Cô gái ở Sài Gòn dại dột khi một mình chống trả tên cướp có dao'

Nếu tên cướp thành công cũng chỉ mất vài chục triệu, trong khi con người mới là tài sản quý nhất của doanh nghiệp.

Nhiều độc giả cho rằng cô nhân viên một cửa hàng ở Sài Gòn không nên chống trả lại tên cướp vì việc làm này rất nguy hiểm:

Tôi không có ý dạy ai nhưng nói ra để mong các chị có gặp phải tình huống này thì hết sức bình tĩnh. Ngồi yên và giơ hai tay lên ra vẻ ok hay còn gọi là đầu hàng để trấn an tên cướp, cố gắng kéo dài thời gian làm theo ý của hắn để hắn bớt hung hăng lại và mất tập trung.

Tìm mọi cách đứng đối diện hắn nếu có thể để có thể đá vào hạ bộ hoặc tay cầm vũ khí của hắn rồi thoát thân. Nếu bị ngồi như trường hợp trên thì phải bình tĩnh cài tay vào tay cầm vũ khí của hắn rồi nắm thật chắc cổ tay để hắn không đưa tay đâm được.

Lấy hết sức bình tĩnh giơ chân đạp mạnh vào bàn đẩy ghế ép hắn vào tường bật dậy kèm theo một cùi chỏ thật mạnh rồi thoát thân. Tuyệt đối không ngoái lại nhìn để mất thời gian. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người. Thân

Tuan Anh Pham

Xem nhiều video thấy nhân viên ở một số cửa hàng sẽ dạt ra để các tên cướp muốn làm gì thì làm. Tài sản đã có bảo hiểm. Đứng về khía cạnh doanh nghiệp con người mới là tài sản quan trọng nhất so với quy mô doanh nghiệp. Nếu xảy ra chuyện không mong muốn thì khoản khắc phục hậu quả sẽ nhiều hơn những thứ mất đi.

Gần như tất cả các cửa hàng đều có camera an ninh vì thế đừng sợ thất thoát hay hiểu lầm, sẽ có công an lo việc còn lại. Hình như chính doanh nghiệp đã chưa đào tạo đúng về kỹ năng an toàn cho nhân viên đối với quy chế an toàn lao động?

Mudita Dan

Tôi có ý kiến cá nhân là cô gái không nên làm như thế. Camera có, chỉ có một mình nếu bị hắn đâm thì sao. Nếu cô ấy bị đâm và tên cướp bị bắt, tập đoàn lo tất cả chi phí nằm viện thì vết sẹo tinh thần có mờ không, chưa nói đến có thể tử vong. Thật dại lắm khi chống lại cướp trong trường hợp này.

Trung Hậu

Đúng là quá liều luôn. Trường hợp này cướp có lấy được tiền thì cũng chỉ hơn chục triệu, mà tôi nghĩ các công ty lớn cũng mua bảo hiểm khoản này rồi. Mình chỉ là nhân viên, có gì xảy ra thì chỉ thiệt thân và gia đình mình thôi.

HanT

