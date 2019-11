'Chung cư mọc như nấm, Hà Nội đừng mơ hết quá tải xe máy'

Đường vành đai 2 chưa giải tỏa xong nhưng hàng chục tòa chung cư cao 20-30 tầng đã được quy hoạch tối đa vào các mảnh đất chật hẹp.

Hà Nội có hơn 6,6 triệu phương tiện đang lưu hành và hơn 30 nghìn đăng ký mới mỗi tháng, qua đó trở thành thành phố có tốc độ phát triển phương tiện cá nhân cao nhất Việt Nam.

Đánh giá về nguyên nhân sâu xa khiến mật độ phương tiện giao thông tại Hà Nội ngày càng quá tải, độc giả Thảo Nguyên cho rằng: "Xe máy ngày càng nhiều tới mức quá tải trầm trọng không phải không có nguyên do. Tôi sống ở gần khu vực cầu Mai Động (Quận Hai Bà Trưng), nơi có tuyến đường vành đai 2 đang thi công chạy qua cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai. Tuy tuyến đường này mới chỉ đang ở giai đoạn giải tỏa chưa xong để làm đường nhưng khu vực xung quanh cầu Mai Động (phạm vi bán kính chỉ vài trăm mét) trong vài năm gần đây đã mọc lên hàng chục tòa chung cư cao 20-30 tầng quy hoạch vào các mảnh đất chật hẹp, mỗi khu chung cư cao ốc có khoảng vài trăm thậm chí tới cả nghìn hộ dân.

Như vậy tuyến đường Vĩnh Tuy - Minh Khai trước đến nay vẫn hay ùn tắc sẽ ra sao khi tất cả những công trình kia khánh thành và kéo theo lượng lớn hàng chục nghìn hộ dân mới tập trung thêm vào khu vực đã quá tải mật độ dân cư này? Mỗi hộ lại có thêm một đến hai cái xe máy hoặc ôtô tràn ra đường. Nhiều khu vực khác ở Hà Nội cũng đang trong tình trạng tương tự, quỹ đất nội thành đã vô cùng chật hẹp lại tiếp tục được cấp phép xây chung cư vào các ô đất chật hẹp tối đa nhất mức có thể. Vấn đề quá tải hạ tầng giao thông các khu vực ở Hà Nội chưa được cải thiện thì ngày càng nghiêm trọng thêm".

Cùng chung quan điểm, bạn Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ thêm về thực trạng quy hoạch bất hợp lý tại Hà Nội: "Một đoạn đường Minh Khai có 500m mà gầm chục cái chung cư cao tầng mọc lên làm gì chả đông dân,mà đông dân thì nhu cầu sử dụng phương tiện tăng là bình thường, lỗi này không chỉ do quy hoạch giao thông mà còn do quy hoạch sai, xây dựng nhiều chung cư khu vực gần nội thành gây áp lực lên hệ thống giao thông, môi trường, giáo dục, an sinh xã hội.

"Mỗi lần đi qua khu vực Minh Khai, đoạn gần cầu Mai Động, tôi lại thấy rùng mình. Hàng chục tòa chung cư mọc sin sít nhau, toàn bêtông, không có màu xanh cây cối, một cảm giác ngột ngạt chật chội vô cùng. Một Trung Hòa - Nhân Chính hoặc Linh Đàm thứ hai của Hà Nội sắp được hình thành ở khu vực Vĩnh Tuy - Minh Khai, viễn cảnh ùn tắc nghiêm trọng trong tương lai gần đã hiện hữu", độc giả Vũ Hùng bày tỏ sự lo ngại.

Lê Phạm tổng hợp