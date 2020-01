Chơi với người vui tươi khiến bạn thấy lạc quan

Khi đang leo núi, có người than "trời nắng quá", "mệt quá", "đuối quá"... thì người đi chung cũng sẽ mệt mỏi theo.

Quy luật Murphy (Murphy law) cho rằng "Nếu bạn cho chuyện gì đó là tiêu cực thì nó sẽ phát triển theo hướng tiêu cực" hoặc "chuyện gì sai thì nó sẽ sai". Hiểu nôm na là nếu bạn cho rằng bạn xui xẻo thì bạn sẽ xui xẻo, ngược lại nếu bạn cho rằng bạn may mắn thì bạn sẽ luôn may mắn. Đó là luật hấp dẫn. Nói như Darshani Deane thì đó gọi là "Đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu". Người tích cực sẽ hấp dẫn chuyện tích cực và ngược lại người tiêu cực sẽ hấp dẫn chuyện tiêu cực.

Ví dụ hai người cùng mắc mưa nếu người suy nghĩ tiêu cực thì cho rằng trời mưa làm đường lụt lội, làm xe chết máy, "thuyền bus" thay xe bus... Vừa dẫn xe họ vừa bực bội, than phiền trách ông trời. Còn một người có suy nghĩ tích cực thì họ thấy rằng mưa sẽ làm sạch bụi trong không khí, khí hậu trở nên mát mẻ hơn, nếu xe họ có chết máy thì họ cũng sẽ tìm chỗ sửa hoặc nhờ giúp đỡ. Vì họ biết rằng than phiền, bực bội cũng không giải quyết được gì mà còn làm cho tâm trạng trở nên mệt mỏi hơn.

Bạn không thể thay đổi khó khăn nhưng bạn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với những khó khăn. Khi đối diện với khó khăn, thay gì cằn nhằn thì im lặng và tìm cách giải quyết những khó khăn ấy. Trong quyển Mindset của tiến sĩ Dweck.S.Carol cũng từng đề cập đến những đứa trẻ khi phân công cho nó một bài tập khó. Một nhóm trẻ bảo rằng bài tập này khó quá, nên nó tìm cách để từ chối bài tập. Còn một nhóm thì im lặng nghĩ cách giải bài tập vì nó hiểu rằng đó là cơ hội để tụi nó phát triển, khi giải xong bài tập thì trình độ nó sẽ lên cao hơn.

Ca thán không những làm cho bạn trở nên cáu gắt, nhìn mọi chuyện tiêu cực mà nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Bạn đang vui vẻ mà nghe ai đó than phiền thì bạn cũng trở nên bi quan giống họ. Hoặc khi bạn chứng kiến ai đó đang vui vẻ thì tâm trạng bạn sẽ vui lây. Tôi nghe đâu đó, ở đảo Salomon, những chàng tiều phu đốn những cây to bằng cách đứng trên la hét 30 ngày liên tiếp sau đó cây héo dần và chết. Năng lượng tiêu cực cũng như dòng điện, nó vô hình nhưng tồn tại và sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Khi bạn đi leo núi trong một nhóm nếu có người đang phía sau bạn mà than phiền "trời nắng quá", "mệt quá", "đuối quá"...thì cả đội cũng sẽ mệt vì những từ tiêu cực ấy.

Nghe những tin tức cướp của, giết người, tai nạn...hoặc nghe những bài nhạc buồn, đọc những status than phiền trên mạng xã hội bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực mà nó mang đến, tâm trạng của bạn ngày hôm đó cũng sẽ không vui. Sự vật vì thế cũng buồn lây: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Hiệu quả công việc cũng thấp. Tôi chỉ tập trung vào những thứ vui vẻ tích cực và luôn chơi với những người luôn vui tươi lạc quan cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Kaka