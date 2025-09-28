'Y học cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa, cần hội nhập quốc tế'

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định y học cổ truyền Việt Nam là một bộ phận cấu thành di sản văn hóa dân tộc, cần được gìn giữ, phát huy và hội nhập quốc tế.

"Y học cổ truyền giữ vai trò không thể tách rời trong hệ thống y tế, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, cần kết hợp với thành tựu y học hiện đại để đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng", ông Tuyên nói tại hội nghị khoa học Đẩy mạnh hợp tác Việt - Trung, nâng tầm y học cổ truyền tại Bệnh viện Quân y 175, ngày 27/9.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại hội nghị ngày 27/9. Ảnh: Thế Lân

Cùng với việc ban hành nhiều chính sách phát triển y dược cổ truyền, Việt Nam chú trọng hợp tác quốc tế, nhất là với Trung Quốc - nơi có nền y học cổ truyền phát triển lâu đời. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về triết lý dưỡng sinh, phương pháp điều trị không dùng thuốc và sử dụng dược liệu tự nhiên, đã cùng tồn tại và bổ sung cho nhau qua hàng nghìn năm. Đây là cơ sở để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe.

Theo thứ trưởng, Bộ Y tế đang khuyến khích xây dựng vườn thuốc nam tại trạm y tế xã, mở rộng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền có bảo hiểm y tế ngay từ tuyến cơ sở, đồng thời gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại một cách khoa học, đồng bộ.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho rằng y học cổ truyền là "cầu nối giữa truyền thống và hiện đại", góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính, tình trạng già hóa dân số và dịch bệnh mới nổi ngày càng gia tăng, việc phát huy giá trị y học cổ truyền kết hợp cùng y học hiện đại càng trở nên cấp thiết.

Ông Tuyên cùng các đại biểu tham quan tại hội nghị. Ảnh: Thế Lân

Dịp này, Bệnh viện Quân y 175 ra mắt Trung tâm Đào tạo Châm cứu, Xoa bóp, Bấm huyệt, với sự hỗ trợ của Đại học Trung y Dược Nam Kinh (Trung Quốc). Công trình được kỳ vọng trở thành địa chỉ uy tín trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân hai nước.

Lê Phương