Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân vụ rơi trực thăng

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tham gia tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng công an đã huy động 21 chiến sĩ, 3 tàu thuộc Cục Cảnh sát giao thông; 20 chiến sĩ, hai tàu cứu hộ, hai xuồng cứu hộ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh; và 23 chiến sĩ, 5 xuồng máy thuộc Công an TP Hải Phòng cùng thực hiện nhiệm vụ.