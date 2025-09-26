Xưởng sản xuất nước giặt giả mang mác 'hàng ngoại' ở TP HCM

Đoàn Văn Bằng, 42 tuổi, thuê nhiều người pha chế hóa chất, đóng thành các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt... mang thương hiệu nước ngoài, bán với giá bằng một nửa.

Ngày 26/9, Bằng cùng 5 người bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đoàn Văn Bằng cùng các thùng hóa chất chuẩn bị đóng vào chai. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, giữa tháng 9, trinh sát PC03 phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) kiểm tra bãi xe trên đường Dương Thị Mười, phát hiện 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Thêm đường dây sản xuất nước xả, giặt giả nhãn nước ngoài ở TP HCM Bên trong xưởng sản xuất hàng giả. Video: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, cảnh sát kiểm tra nhiều kho bãi liên quan, phát hiện thêm hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả; hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu; máy ép, dây chuyền sản xuất... 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Cơ quan điều tra xác định, Bằng cầm đường dây sản xuất hàng giả này từ tháng 3 đến nay. Ông ta lên mạng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn, máy móc... thuê 5 người khác sang chiết ra chai, đóng gói sản phẩm giả. Hàng giả bán ra chỉ bằng nửa giá thị trường.

Đoàn Văn Bằng (bìa phải) cùng những đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Quốc Thắng