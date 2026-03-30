Thứ hai, 30/3/2026, 12:32 (GMT+7)

Xưởng gỗ 6.000 m2 ở Hà Nội đổ sập, tan hoang sau cháy

Hỏa hoạn suốt hơn 7 giờ khiến toàn bộ nhà xưởng ở phường Thạnh Liệt đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng, một nạn nhân tử vong, ngày 30/3.

Vụ cháy xảy ra lúc gần 0h40, kéo dài suốt hơn 7 tiếng thiêu rụi hoàn toàn nhà kho ở đường Phạm Tu, nằm đối diện bệnh viện K Tân Triều. Sáng nay, vòi rồng được robot cứu hỏa dẫn vào phun nước dập tắt đám cháy âm ỉ phía dưới đống tôn, gỗ, vật liệu hư hỏng.

Tuyến đường nơi xảy ra cháy được phong tỏa để phục vụ cơ quan chức năng xử lý hiện trường cháy, điều tra nguyên nhân.

Việt An

